Актуальные проблемы молодых предпринимателей обсудили на бизнес-встрече в Санкт-Петербурге

Фото предоставлено ООО«Синергия Медиа».

Мероприятие проходило в гибридном формате и привлекло к себе внимание начинающих бизнесменов северной столицы.

Спикерами площадки выступили Алёна Енова, отельер-практик, совладелец «ТАЙГА House», руководитель отделения «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» по СЗФО, Евгений Трифонов, генеральный директор компаний «БИАСА» и «Экспо Ретейл», и Алексей Добрусин, генеральный директор интернет-агентства «Гедокорп».

В ходе встречи эксперты рассказали о том, как решаются проблемы рынка маркетплейсов и какие ошибки совершают поставщики, а также что такое «трекинг стартапов». Отдельное внимание было уделено созданию бизнеса.

«Я никогда не устану повторять: помните, что это ваш бизнес и кроме вас он никому не нужен. Не ждите волшебных таблеток, работайте системно — и, надеюсь, вы сможете построить хороший бренд. Сейчас самое время начать создавать историю бренда, за которой захочется следовать, дополнять её и развивать, следить, чтобы она взрослела и менялась вместе со своей аудиторией» – рассказал участникам встречи Алексей Добрусин.

Фото предоставлено ООО«Синергия Медиа».

В рамках мероприятия участники получили возможность задать специалистам интересующие их вопросы. Выступления спикеров по традиции продолжилось нетворкингом, где молодые предприниматели смогли завести новые знакомства, пообщаться с единомышленниками и обсудить деловые проекты.

Участниками Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес могут стать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории страны (владельцы ООО (не менее 30% долевого участия), индивидуальные предприниматели и самозанятые).

Клуб молодых предпринимателей – это один из инструментов поддержки начинающих бизнесменов в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства трека Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Чтобы стать Членом Клуба, необходимо зарегистрироваться на платформе АИС «Молодёжь России» . Участие в клубе бесплатное.

Для посещения любого мероприятия Клуба необходимо стать его участником и после зарегистрироваться на выбранное мероприятие.

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