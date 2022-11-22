Бизнес-эксперты оценили проекты молодых предпринимателей Выборга

Фото предоставлено ООО«Синергия Медиа».

В формате разбора кейсов приглашённые спикеры оценили публичные презентации личных проектов резидентов Клуба.

На встрече выступили Денис Поничев, основатель и руководитель ивент агентства «Праздник 78», Евгений Трифонов, генеральный директор компаний «Биаса» и «Экспо Ретейл», Герман Рыпаков, digital-маркетолог. Резиденты получили исчерпывающую обратную связь и заряд мотивации для дальнейшего развития своего бизнеса. Остальные участники мероприятия активно принимали участие в разборе кейсов, задавая выступающим вопросы, касающиеся их бизнеса.

Встреча Клуба объединила более 100 молодых предпринимателей Выборга. Среди них были разыграны интенсив «Взлёт» и мини-МВА.

В рамках мероприятия традиционно прошёл нетворкинг, где молодые предприниматели завязали новые знакомства, пообщались с единомышленниками и нашли деловых партнёров.

Фото предоставлено ООО«Синергия Медиа».

Участниками Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес могут стать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории страны (владельцы ООО (не менее 30% долевого участия), индивидуальные предприниматели и самозанятые).

Клуб молодых предпринимателей – это один из инструментов поддержки начинающих бизнесменов в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства трека Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Чтобы стать Членом Клуба, необходимо зарегистрироваться на платформе АИС «Молодёжь России» . Участие в клубе бесплатное.

Для посещения любого мероприятия Клуба необходимо стать его участником и после зарегистрироваться на выбранное мероприятие.

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