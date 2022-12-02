Презентация энциклопедии домашнего уюта, декора и вкусных блюд состоится 6 декабря

Презентация книги пройдет в обновленном Доме Книги. Фото: Светлана ОСТРОВСКАЯ.

“Комсомольская правда в Санкт-Петербурге” приглашает всех на презентацию книги “Жизнь как праздник” 6 декабря в 19:00 в Дом Книги по адресу: Невский проспект, 28. В день презентации скидка на книгу 10%! Вход свободный.

О книге

Перед вами настоящая книга о любви! О любви к жизни, родному дому, семье, красивому столу и еде. Жизнь – это праздник, который каждый день мы создаем своими руками. Авторы книги Катя Каплар и Андрей Тульский, увлеченные кулинары и фотографы, собрали для вас любимые и проверенные рецепты на каждый день и на Новый год, Рождество, Пасху, дни рождения. И делятся сотней секретов, как все это украсить и подать, чтобы в доме было счастье. Это настоящая энциклопедия домашнего уюта, декора и, конечно, самых вкусных блюд. Великолепный подарок себе и тем, кого вы любите.

5 причин купить книгу “Жизнь как праздник”:

- Сотни красивых идей, секреты гармоничной подачи блюд, оформление букетов.

- Понятные и доступные рецепты из традиционных продуктов.

- Мотивирующие советы, что не забыть сделать накануне больших праздников.

- Вдохновляющие фотографии оформления дома и стола.

- Прекрасный подарок, который по-настоящему восхитит и порадует всех, кто любит красиво готовить.

Об авторах

Катя Каплар и Андрея Тульский - фотографы, продюсеры, сет дизайнеры, увлеченные кулинары, творцы и гедонисты.

Продюсировали и снимали коммерческие фото проекты для больших брендов, успешно организовывали фото мастер-классы в Италии, и в Суздале, в Москве, и в Санкт-Петербурге. Еда и фотография - как главный лейтмотив на всех мероприятиях, поэтому важно, чтобы блюда были не только красивые, но и вкусные, ведь их дегустирует очень большое количество людей. Самые лучшие рецепты собраны в книге «Жизнь как праздник».

Телефон для справок: 8 (812) 458-90-72