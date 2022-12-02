Довольные работники - к успеху: В Петербурге прошел круглый стол «Забота о сотрудниках. Как предупредить выгорание»

Директор по управлению персоналом «Главстрой Санкт-Петербург» Анна Лях. Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург».

Любую компанию делают успешной ее люди. Забота о них - это забота о фирме в целом. 1 декабря 2022 года РБК Петербург организовал круглый стол «Забота о сотрудниках. Как предупредить выгорание», где представители бизнеса Северной столицы обсудили проблемы и причины эмоциональных проблем на работе. Эксперты рассказали, как сохранить благоприятный климат в коллективе и каким образом можно сплотить команду внутри компании.

- Благополучие сотрудников напрямую влияет на их продуктивность, - отметила директор по управлению персоналом «Главстрой Санкт-Петербург» Анна Лях. - Поэтому мы стремимся создать комфортные условия не только для работы, но и для развития сотрудников

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» широко известна традициями и программами, которые помогают эффективно взаимодействовать с сотрудниками.

- Среди нематериальных мер поддержки мы выделяем два блока, - рассказала Анна Лях. - Первый - непрерывное развитие наших сотрудников. Они проходят обучение разного уровня по развитию профессиональных знаний и навыков. Второй - корпоративная культура. Коллектив на постоянной основе участвует в крупнейших забегах и велопробегах Санкт-Петербурга, в соревнованиях по гребле, также у нас есть свои футбольные и волейбольные команды. Летом текущего года в ЖК «Юнтолово» мы открыли гребной клуб «Причал'Ю». Сотрудники активно вовлекались в спортивные и экомероприятия, участвовали в гребных марафонах

Помимо этого в компании уже давно действует программа «Главстрой Лидер». Ее задача - погрузить сотрудника в специфику смежных областей, повысить его лидерский потенциал и развить у него навыки работы в команде и управления проектами. В результате сотрудники повышают свой профессиональный уровень и вносят вклад в развитие компании, предлагая что можно улучшить в рабочем процессе. Именно таким образом в 2021 году в компании было реализовано более 55 проектов улучшения, которые предложили ее работники. За проявленную инициативу они также получили премию от руководства.

- Главное отличие корпоративной культуры строителей от других - это то, что от работы девелопера зависит дальнейшая жизнь большого количества людей и их семей, - поясняет Анна Лях - Здесь важно обеспечить прозрачные и доверительные отношения внутри коллектива, уметь говорить и слышать коллег, тогда каждый сотрудник будет чувствовать себя частью команды.