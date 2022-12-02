ФосАгро - в топе: подведены итоги конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности-2022»

Фото предоставлено пресс-службой ВФ АО «Апатит».

Ежегодный всероссийский конкурс для социально ответственного бизнеса «Лидеры корпоративной благотворительности» – проект Ассоциации грантодающих организаций России «Форум Доноров». Цель конкурса – поддержка, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности и социальных инвестиций. Проект включает в себя исследование, результатом которого является рейтинг. В рейтинге компаниям присваиваются не места, а категории.

В номинации «Лучшая программа, способствующая реализации Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития» призером стала экспозиция «Лаборатория безопасности», расположенная на территории АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») в Череповце.

В 2022 году на конкурс поступило почти 100 заявок от компаний. По итогам рейтинга в группу «А+ Лидеры» вошли 9 компаний, в том числе: ФосАгро, МТС, Норильский Никель, РУСАЛ, СИБУР, СУЭК, ТМК, АФК Система, Металлоинвест. Баллы, набранные компаниями-лидерами, составляют не менее 75% от максимального значения.

Во вторую группу - «А Лучшая практика» - вошли 11 компаний - X5 Group, Segezha Group, ВТБ, Газпром Нефть, ОМК, Полюс, Протек, РОСБАНК, Ростелеком, Сахалинская энергия, Северсталь. Внутри групп ранжирование компаний не проводилось.

Баллы начислялись экспертным жюри, члены которого провели анализ социальной и благотворительной деятельности компаний на основе раскрытой ими информации. Анализировался процесс организации социальной деятельности и способы взаимодействия компаний с заинтересованными сторонами. Эксперты также рассмотрели методы, используемые компаниями для оценки результативности социальных программ и пути их совершенствования.

- Мы благодарны экспертам жюри рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности – 2022» за тщательный и всесторонний анализ социальной и благотворительной деятельности ФосАгро. Высокая оценка жюри свидетельствует об эффективности проектов ФосАгро в области социально-экономического развития регионов, устойчивого развития и содействия достижению Целей Устойчивого Развития ООН. Как социально ориентированная компания, мы понимаем, что любая долгосрочная стратегия развития бизнеса должна включать значительные инвестиции в благополучие населения и охрану окружающей среды. Поэтому мы не только сохраняем, но и значительно расширяем свои социальные программы. В 2022 году компания более чем удвоила финансирование социальных и благотворительных проектов до уровня в 10,9 млрд рублей, – отметил генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников.