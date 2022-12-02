Во время Чёрной пятницы в Санкт-Петербурге и области выписали на 80% больше газет и журналов

Фото: Почта России.

Почта России впервые провела Чёрную пятницу на подписку в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Акция прошла с 15 по 25 ноября. За это время клиенты выписали более 4 000 комплектов журналов и газет. Это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подписку со скидкой до 27% можно было оформить на 140 газет и журналов, включая профессиональные журналы, издания для детей, федеральные газеты и журналы с полезными советами. Самой большой популярностью у читателей пользовались издания для детей и о домоводстве.

Оформить подписку можно в любом почтовом отделении, с помощью почтальона или онлайн — на сайте Почты и в мобильном приложении. В каталоге Почты России больше 6 000 изданий: общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужное издание можно найти по названию, алфавиту, теме или подписному индексу. Подписку можно оформить как для себя, так и другому человеку в любом населённом пункте России. Выписанные издания почтальон доставит в почтовый ящик, причём даже в самые удалённые деревни и сёла.