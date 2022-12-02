Бизнес для людей: как социальные предприниматели меняют жизнь Петербурга и кто им в этом помогает

В Петербурге прошел Межрегиональный слет социальных предпринимателей Северо-Западного федерального округа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 ноября в Петербурге состоялся Межрегиональный слет социальных предпринимателей Северо-Западного федерального округа. Это уникальная площадка для решения актуальных вопросов предпринимательского сообщества, обмена опытом и распространение лучших практик социальных предпринимателей. Мы побывали на форуме и узнали, кто вкладывает силы и средства в социальные проекты, выяснили, на какую поддержку могут рассчитывать предприниматели, и нашли ответ на главный вопрос: можно ли помогать людям и при этом зарабатывать?

БИЗНЕС ДОБРЫХ ДЕЛ

Тема социального бизнеса сама по себе не новая, однако четкое понятие «социальное предпринимательство» в российское законодательство было введено в 2019 году. Тогда вступили в силу изменения в Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: появилось понятие «социальное предпринимательство», категории социальных предприятий, порядок внесения сведений в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, меры поддержки. В 2020 году начался процесс формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия - эти сведения необходимы для системной поддержки бизнеса. Для Петербурга изменения стали закономерным этапом развития.

- Санкт-Петербург всегда был социально-ориентированным городом и концепцию своего развития строил исходя из того, чтобы обеспечить социально-экономическую стабильность населения и поддерживать социальный бизнес, - говорит начальник Управления развития предпринимательства Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Сергей Кузин. - И сейчас наша основная задача - способствовать расширению социального предпринимательства, вовлекать как можно больше предпринимателей в эту сферу.

Сегодня в Петербурге зарегистрировано 128 социальных предприятий, и каждый день желающих попробовать себя в этой сфере становится больше. Социальные предприниматели - как начинающие, так и действующие - могут рассчитывать на поддержку государства. Помогает им Центр инноваций социальной сферы - подразделение Центра «Мой бизнес» в Санкт-Петербурге. Специалисты центра помогают в получении статуса социального предприятия от выбора категории для признания до подготовки необходимых документов. Кроме того, ЦИСС консультирует по вопросам ведения деятельности в социальной сфере, проводит обучающие мероприятия, организует дискуссионные площадки и сопровождает предпринимателей на этапе реализации бизнес-плана.

Социальные предприниматели Петербурга готовы делиться опытом, идеями и лучшими практиками Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Палитра мер поддержки в Петербурге достаточно широкая, но в первую очередь мы ориентированы на меры нефинансовой поддержки. Для стартапов это могут быть консультации о том, каким образом зарегистрировать предприятие, как выбрать организационно-правовую форму, систему налогообложения. Действующим компаниям мы помогаем с продвижением: занимаемся созданием бесплатных сайтов, позиционируем их в СМИ, на электронных ресурсах, в том числе маркетплейсах. Проводим различные мероприятия по вопросам ведения предпринимательской деятельности - как часовые вебинары и мастер-классы, так и серьезные акселерационные программы. Есть и финансовая помощь - льготные займы, субсидии, гранты, - отметил директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» Валерий Береснев.

РАЗНИЦА В ПОНЯТИЯХ

Социальное предпринимательство становится модным трендом. Но до сих пор далеко не все, даже сами предприниматели, понимают, что социальный бизнес - это не благотворительность, а именно бизнес, направленный, с одной стороны, на получение прибыли, а с другой - на создание общественного блага.

- Очень часто в словосочетании «социальное предпринимательство» люди слышат социальное и не слышат предпринимательство. Альтруизм, конечно, здорово, но это абсолютно неправильный подход. Сначала надо быть предпринимателем, а потом на базе своего бизнеса, который сам себя кормит, создавать социальные программы и проекты. Только так это может быть достаточно долгосрочно и достаточно прочно, - уверена директор компании «Янтарь-Нева» Евгения Кондратова.

Социальные бизнес-проекты решают острые социальные проблемы там, где зачастую их не может решить государство: помогает решать проблемы безработных, социально незащищенных групп населения. При этом сами проекты могут быть совершенно разными - от такси для инвалидов-колясочников до пункта сбора старой одежды.

Бизнес-игра - отличный способ по-новому взглянуть на свою деятельность Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВМЕСТЕ ПРОЩЕ

Организовать социальный бизнес немного сложнее, чем обычный, поэтому не меньше, чем в деньгах, предприниматели нуждаются в консультировании, обучении, идеях и деловых контактах. В рамках Межрегионального слета предпринимателей участники прослушали тематические лекции, поучаствовали в круглых столах, смогли лично пообщаться с экспертами и коллегами, обменяться идеями и опытом. Говорили о том, насколько важно генерировать новые идеи в режиме нон-стоп и «упаковывать» идеи в бизнес-проект. Учились финансовому планированию и составляли планы продаж, чтобы бизнесу не грозили убытки. Узнавали о преимуществах франшизы и необходимости беречь деловую репутацию. В качестве спикеров-экспертов выступили сертифицированный бизнес-тренер, консультант, эксперт в сфере социального предпринимательства Мария Иншина, руководитель социально-ориентированной некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства» Маргарита Шведова, кандидат экономических наук, юрист, президент компании по бизнес-консалтингу «СО-Проджект», СЕО и основатель сети академий хореографии «Династия» Анастасия Королева, основатель одной из старейших компаний по созданию и выведению франшиз на рынок - Группа Компаний «Консалтика» Евгения Зябкина, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, сертифицированный бизнес-тренер Алексей Кокорин, предприниматель, сооснователь клуба финансовой грамотности LuckyCoin Денис Кобрин и предприниматель, сооснователь клуба финансовой грамотности, партнер компании DS Consulting Сергей Болтачев.

- Такие встречи важны и для опытных предпринимателей, которые могут делиться опытом и налаживать друг с другом связи, и для начинающих бизнесменов, чтобы они могли понимать, куда идти и к чему стремиться, - считает генеральный директор компании «Сова-нянька» Зоя Васильева.

По итогам Межрегионального слета предпринимателей будут подведены итоги и выработаны рекомендации по развитию социального предпринимательства на будущую перспективу. Главная задача - сделать инструменты поддержки социальных предпринимателей максимально прозрачными, понятными и удобными

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Благотворительность - в тренде

Работая на себя, важно не забывать и о других - такой посыл государство пытается донести до владельцев бизнеса. И для того, чтобы показать, что предпринимательство - это не только про заработок, но и про лучший мир вокруг нас, была запущена акция «Мой бизнес помогает». В рамках Межрегионального слета предпринимателей у всех желающих была возможность принять участие в благотворительной акции и стать участником беспроигрышной лотереи. В качестве помощи принимались новые канцелярские принадлежности, витражные краски, логопедические и развивающие игры, книги для подготовки к школе, наборы для творчества.