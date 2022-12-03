Крупный пожар вспыхнул на Ириновском авторынке в Петербурге

Пожару присвоен второй ранг ФОТО: соцсети

Крупный пожар произошел на Ириновском авторынке в Петербурге вечером 3 декабря. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 17:27, уже через 10 минут пожару был присвоен номер 1 БИС. Вскоре ранг повысили до второго. На место выехали 12 пожарных машин, с огнем борются 52 сотрудника МЧС.

- Горение происходит в одноэтажном здании, размерами 60 на 70 метров. По информации охраны, в здании хранятся лако-красочные изделия и масла, - сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По словам очевидцев, из-за ветра пламя вырывается на на дорогу и тротуар. Ириновский проспект в сторону улицы Передовиков уже перекрыт. Площадь пожара на данный момент составляет 500 квадратных метров. Сведения о пострадавших пока не поступало. Установить причину возгорания пока не удалось.