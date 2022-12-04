Снег и сильный ветер прогнозируют синоптики на всю неделю в Петербурге

Сильный снег ждет Петербург с понедельника Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Настоящая снежная зима придет в Петербург на этой неделе и задержится на все семь дней. В региональном МЧС уже предупредили, что расслабляться не стоит с самого понедельника: нужно быть готовыми к ветру и сугробам. Больше всего не повезет автолюбителям: по утрам придется откапывать машину от снега.

- В Петербурге 5 декабря пройдет сильный снег. Жителям Северной столицы, которые водят автомобили, рекомендовано быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию или даже пока не пользоваться машиной, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

В остальные дни недели тоже снежно, но осадки будут разными. Так, например, во вторник, четверг и пятницу в городе пройдет небольшой снег, а на выходных – мокрый снег и снег с дождем.

Температура воздуха на неделе опустится до -3 градусов. А вот к субботе и воскресенью снова потеплеет: будет до +2 градусов, выглянет солнце, но погоду омрачит сильный ветер. Ветер синоптики обещают и в будни. В среду и четверг его скорость достигнет 16 метров в секунду.