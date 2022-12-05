Культурный обмен: Петербургские студенты представили свои варианты росписи традиционной донской керамики

В конкурсе среди студентов и преподавателей Высшей школы (академии) народных искусств приняли участие 51 человек. Фото: Ания БАТАЕВА.

Россия, как большое и яркое лоскутное одеяло, состоит из множества регионов со своими уникальными традициями и искусством. Через них мы можем узнать и понять своих соседей. Этой осенью в Петербурге проходили Дни культуры Ростовской области, организованные в честь 85-летия образования этого региона. Тогда же с подачи компании «Семикаракорская керамика» - народного промысла из Ростовской области - в петербургской Высшей школе народных искусств стартовал конкурс студенческих работ «Семикаракорские узоры». Конкурс посвятили 50-летию компании и Году культурного наследия многонациональных народов России, объявленного в уходящем году.

Член попечительского совета АО «Семикаракорская керамика» Ирина Узденова уже много лет поддерживает и развивает этот народный промысел. Фото: Ания БАТАЕВА.

УНИКАЛЬНОЕ РЕМЕСЛО

Компания «Семикаракорская керамика» выступила идейным вдохновителем творческого соревнования между студентами - будущими живописцами, на плечах которых лежит ответственность за сохранение народных промыслов России.

- Отрадно видеть так много людей, неравнодушных к нашей керамике, - поделилась впечатлениями член попечительского совета АО «Семикаракорская керамика» Ирина Узденова. - Я и моя семья уже более 20 лет беззаветно влюблены в эту посуду. Именно поэтому мы всеми силами поддерживаем и развиваем этот единственный народный промысел на Дону. Хочется поблагодарить руководство академии за поддержку нашей идеи. Я очень рада, что многие студенты откликнулись и приняли участие в этом проекте, и мы хотели бы, чтобы подобные конкурсы стали регулярными.

«Семикаракорская керамика» - единственное предприятие Ростовской области, которое входит в Федеральный перечень предприятий народно-художественных промыслов страны. В продукции компании сохраняется уникальный пласт многонациональной культуры Дона и донского казачества. Керамические изделия компании расписываются только вручную и вручную же украшаются мелкой лепниной и другими способами декорирования.

- По сей день на нашем предприятии вместе с молодой сменой работают и художники, которые 50 лет назад начинали этот промысел на Дону, - рассказывает Ирина Узденова. - Именно они входили в состав жюри, которое определяло победителей. Им было сложно сделать выбор, так как все работы буквально покорили своей техникой, умением и креативом. Мы надеемся, что в рисунках студентов наши мастера увидят нечто свежее, что вдохновит их на новые шедевры.

К участникам церемонии награждения обратилась Ректор ВШНИ Ольга Рыбникова. Фото: Ания БАТАЕВА.

ТРАДИЦИИ И КРЕАТИВ

В рамках конкурса студентам и преподавателям ВШНИ предложили подумать над новым прочтением традиционной семикаракорской росписи и создать новые формы изделий. Ребята постарались на славу! Каждая работа была по-своему уникальна. Например, современный набор для ванной с традиционным орнаментом и щетка-расческа для новорожденных удивили всех.

- Мы отнеслись к этому проекту со всей серьезностью и ответственностью, - рассказала ректор ВШНИ Ольга Рыбникова. - Спасибо всем студентам и преподавателям, которые так активно участвовали в конкурсе и проявляли свой креатив, а также руководству АО «Семикаракорская керамика» за помощь в организации. Сейчас на нашей кафедре «История искусств» обучаются четыре специалиста этой компании. Мы очень рады, что с нашей помощью это ремесло поднимется на еще более высокий уровень.

Памятные дипломы и цветы победителям вручал председатель совета директоров АО «Семикаракорская керамика» Максим Хорошенков. Фото: Ания БАТАЕВА.

ПЕРВЫЕ ИЗ ЛУЧШИХ

На конкурс была принята 51 работа. Члены жюри из преподавателей академии и сотрудников компании выбирали победителей в 5 разных номинациях, разделенных по направлениям, например, «Новый взгляд на традиционную роспись» или «Креативность формы». Церемония награждения состоялась 1 декабря. Памятные дипломы, денежные призы и цветы вручал лично председатель совета директоров АО «Семикаракорская керамика» Максим Хорошенков.

- Мы ценим академию народных искусств за то, что они воспитывают кадры для всей отрасли народных промыслов. В этом году мы отправили нескольких наших действующих сотрудников повышать квалификацию в этот авторитетный ВУЗ, - сказал Максим Хорошенков. - При этом, не стану скрывать, проводя такой конкурс, мы рассчитываем, что студенты оценят нас, как потенциального работодателя. Поймут, что мы действительно заинтересованы в том, чтобы вкладываться в талантливые кадры. Хочется сказать всем участникам теплые слова благодарности - вы большие молодцы!

Примечательно, что кроме студентов в конкурсе принимали участие и их учителя - для них даже была сделана отдельная номинация.

- Принять участие в конкурсе и создать свою работу меня вдохновили мои ученики, - призналась победительница номинации для преподавателей Ирина Куракина. - Своим примером я мотивировала многих студентов участвовать. Кроме того, я читаю курс истории традиционного прикладного искусства, а по своему первому образованию я художник по росписи фарфора, так что тема конкурса была мне очень близка.

Когда же все награды вручили победителям, участники церемонии смогли в неформальной обстановке обсудить творческие успехи и планы на будущее, а студенты обменялись полезными контактами с представителями АО «Семикаракорская керамика».

Кроме студентов в конкурсе принимали участие и их учителя - для них была сделана отдельная номинация. Фото: Ания БАТАЕВА.

ПОБЕДИТЕЛИ

Номинация «Новая идея» (преподавательский зачет) - Ирина Куракина.

Номинация «Новый взгляд на традиционную роспись» - Арина Самохвалова.

Номинация «Донские традиции» - Анна Пецкалева.

Номинация «Креативность формы» - Алена Грек.

Номинация «Новая идея» - Ольга Архимандритова.

Номинация «Совместимость материалов» - Яна Копалина.