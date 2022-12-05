Купить квартиру на Новый год: холдинг «РСТИ» дарит праздничные скидки

Жилой комплекс New Time. Фото предоставлено пресс-службой холдинга «РСТИ» (Росстройинвест).

Новый год — отличный повод купить квартиру в подарок себе и своей семье! В этом году в роли Деда Мороза выступает холдинг «РСТИ» (Росстройинвест). В декабре компания дарит скидки на квартиры.

Сэкономить можно действительно по-крупному! При покупке студии в жилых комплексах комфорт-класса Master Place, «Академик», Cube, «Тайм Сквер» и в корпусах 1 и 2 проекта «БелАрт» скидка составит 200 000 рублей. Приобретая квартиру побольше, клиенты получат более крупные скидки: 300 000 рублей для однокомнатных и 400 000 рублей для «двушек». Ну а если вам нужно жилье для большой семьи, то можно сэкономить целых 600 000 рублей на трехкомнатных и четырехкомнатных лотах.

На этом подарки не заканчиваются. Покупая однокомнатную квартиру в жилом комплексе New Time можно выбрать один из трех бонусов: скидку 21 000 рублей за каждый квадратный метр, паркинг или бесплатную отделку комфорт-класса. При покупке студий дается скидка 400 000 рублей. Покупатели двухкомнатных квартир в корпусе 1.1 могут рассчитывать на скидку 650 000 рублей, трехкомнатных квартир в корпусе 3 — на 750 000 рублей.

Те, кто присмотрел себе жилье в комплексе премиум-класса Familia, тоже останутся довольны. В декабре там можно приобрести квартиры с выгодой до 3 млн рублей в зависимости от метража лота.

Важно помнить, что все акции распространяются на ограниченное количество лотов и действуют только при 100% оплате или использовании ипотеки.