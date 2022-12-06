Двери, окна, вентиляция и стены: эксперт рассказала, как правильно принять квартиру

Перед тем, как заселиться, нужно проверить, все ли в квартире сделано как надо. Фото: freepik.com.

Покупка квартиры - это целая эпопея! Перед тем, как оформить жилье в собственность и отпраздновать новоселье, его нужно сперва «принять». Иными словами - подтвердить качество выполненных работ и добиться устранения возможных недостатков перед тем, как заезжать. Но как простому человеку не упустить множество мелочей и нюансов? Как показал опрос «Комсомолки» в социальных сетях, большинство людей не знают, как правильно принять квартиру, но хотят разобраться в этом вопросе.

Специально для читателей лайфхаками делится специалист отдела по передаче объектов компании «ЛСР. Недвижимость - СЗ» (входит в «Группу ЛСР», крупнейший строительный холдинг Северо-Запада) с большим опытом работы с дольщиками Катерина Смирнова.

Специалист отдела по передаче объектов компании «ЛСР. Недвижимость - СЗ» Катерина Смирнова рассказала, на что обращать внимание при приемке квартиры. Фото из личного архива.

- Любой осмотр начинается с входной двери, - рассказывает Катерина Смирнова. - Оглядите ее с внутренней и внешней стороны на предмет визуальных дефектов, убедитесь, что нет никаких царапин и вмятин. Проверьте, чтобы дверь открывалась и закрывалась легко и плотно, без люфта. В открытом состоянии, когда угол составляет 45 градусов, самовольного закрытия произойти не должно.

Следующий этап – окна. Они должны легко закрываться в двух режимах – «зимнем» и «летнем».

- На уплотнительной резинке не должно быть дефектов, а профиль окна зачищен от пленки и грязи. Стекла необходимо проверить на наличие царапин не более 5-7 миллиметров. Осмотр выполняется при дневном свете на расстоянии до метра, - добавляет специалист.

Мало пользы от квартиры, если есть проблемы в ванной или на кухне. Так, зона для готовки должна быть оборудована выходами под горячее и холодное водоснабжение, а также под мойку.

- Что касается ванной комнаты, перед ее осмотром советуем заткнуть резервуар для купания пробкой и включить воду, пусть набирается. Параллельно откройте кран в раковине. Так вы узнаете о возможных протечках, - добавляет Катерина Смирнова.

Пристальное внимание нужно уделить плитке – на ней не должно быть сколов и царапин. Также эксперт советует проверить швы, чтобы не было пропусков в затирке.

- Постучите по плитке: если есть пустоты, вы услышите характерный звук. Важно понимать, что одну лишь деталь менять нет смысла: есть ли необходимость совершать демонтаж - ответит специалист, - добавляет она.

Очень часто люди не замечают неочевидные, но очень важные детали. Например, забитая вентиляция не даст уходить загрязненному воздуху, а не работающая розетка нарушит задумку в планировке интерьера квартиры.

- Проверить тягу в вентиляционных отверстиях очень просто - достаточно приложить лист бумаги к решетке. Если тяги нет или она обратная, откройте все окна, межкомнатные двери и клапаны приточной вентиляции, - отмечает специалист. - Освещение и розетки должны работать в каждом помещении. Проверьте выключатели и розеточные группы. Самый простой способ - воткнуть зарядное устройство и подключить провод к телефону.

Одной из самых коварных проблем в новой квартире являются дефекты на стенах или на полу. За пару часов такое не починить - на исправление придется потратить немало сил.

- На стенах и в углах не должно быть видно стыков обоев, - говорит Катерина Смирнова. - Если есть какие-то неровности, застройщик обязан их устранить. Чтобы проверить, как уложен ламинат, наступите на него ногой, стоя близко к стене. Сильно проминаться материал не должен.

СПРАВКА

В «Группе ЛСР» на осмотр квартиры можно прийти в удобное время по предварительной записи. Весь процесс занимает около часа - сотрудник компании встретит вас у ЖК, сопроводит и поможет устранить имеющиеся недочеты в случае их обнаружения. По итогам приемки клиент получает смотровую справку, которая нужна для оформления оставшихся документов.