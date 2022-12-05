В Главном штабе Эрмитажа открылась выставка Императорского фарфорового завода к 125-летию Николая Суетина

Фото: PR-служба Эрмитажа.

2 декабря в Главном штабе Эрмитажа открылась выставка Императорского фарфорового завода «“Крокус“. Возвращение. К 125-летию со дня рождения Николая Суетина». В центре моновыставки – возрожденная ваза «Крокус», расписанная современными художниками ИФЗ.

Николай Суетин пришел на Государственный фарфоровый завод в 1922 году и посвятил предприятию более 30 лет. Суетин так же, как и другие фарфористы тех лет, создавал произведения в духе супрематизма и сумел раздвинуть привычные границы материала, вдохнув в фарфор новое, модернистское звучание. Авангардное течение нашло свое отражение как в росписи изделий, так и в их формах. Суетин регулярно организовывал выставки супрематического фарфора за рубежом, благодаря чему о советском искусстве узнали по всему миру.

Фото: PR-служба Эрмитажа.

Особое место в творчестве Суетина занимает форма «Крокус», на основе которой были созданы ваза и чайный сервиз. Эти изделия, вошедшие в золотой фонд отечественного декоративноприкладного искусства, отличает выверенность линий и гармония формы. Специально для выставки скульптор Императорского фарфорового завода Сергей Русаков воссоздал историческую форму вазы «Крокус», а художники ИФЗ предложили свои варианты росписи для нее. Все рисунки собраны на выставке в виде эскизов. Некоторые из них уже нашли свое отражение в фарфоре и представлены в Главном штабе в виде готовых изделий.

На открытии выставки присутствовал директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский. По его словам, фарфору, несмотря на всю его хрупкость, удалось сохранить в истории традиции русского авангарда. Он поблагодарил Императорский фарфоровый завод за многолетнее сотрудничество и напомнил, что выставка «Крокус» открывает череду новогодних фарфоровых экспозиций в Эрмитаже.

Фото: PR-служба Эрмитажа.

В ответном слове Татьяна Александровна Тылевич, генеральный директор АО «Императорский фарфоровый завод», отметила, что по доброй традиции завод передаст в дар Эрмитажу вазы из представленной экспозиции. В фондах музея теперь будут храниться шесть ваз на форме «Крокус» с росписью Любови Цветковой, Нелли Петровой и Юлии Жуковой.

Выставка в Главном штабе продлится до 26 февраля 2023 года