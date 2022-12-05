Сбер научит школьников работать с креативным искусственным интеллектом

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк.

Сбер проведёт в декабре серию лекций «Уроки настоящего: креативный искусственный интеллект». Мероприятие входит в программу «Уроки настоящего» от образовательного центра «Сириус» для школьников 7–11 классов.

Декабрьский цикл посвящён генеративным моделям искусственного интеллекта (ИИ) — ключевому тренду современности. Сегодня алгоритмы могут написать за вас рассказ или музыкальную композицию, нарисовать картину, создать 3D-модель, видеоролик и многое другое. Пока результаты труда ИИ часто вызывают улыбку, но иногда они неотличимы от творчества людей.

В ходе уроков ребята получат доступ к новой диффузионной модели Сбера Kandinsky 2.0. Старшеклассники узнают, как устроен креативный ИИ, доработают базовые модели и по итогам цикла создадут визуальный, звуковой или текстовый объект силами ИИ.

Максим Ерёменко, вице-президент, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка:

«Ещё несколько лет назад считалось, что креативность — прерогатива человеческого разума, а машины на такое не способны. Но недавние достижения всё изменили. ИИ уже не узкоспециальная тема: он вышел из лабораторий в реальный мир, и всё больше людей начинают использовать его для решения задач, в том числе творческих. Наши уроки — это предложение к ребятам создать что-то творческое с помощью ИИ. Наш кейс в "Уроках настоящего" не просто научит школьников решать типовые задачи, но и откроет им новые горизонты применения этой технологии, которая поражает воображение».

Подать заявку на участие в лекциях можно на сайте программы.