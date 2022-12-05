Петербург вошел в число регионов, которые могут ввести курортный сбор

Ввести курортный сбор в Петербурге планируют около семи лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ноябре этого года Смольный вернулся к идее ввести в Петербурге курортный сбор. И сейчас город, как никогда, близок к реализации этой идеи. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, из которого следует, что Петербург включен в число регионов, которые могут поучаствовать в эксперименте и внедрить курортный сбор

- Президент подписал закон, согласно которому Санкт-Петербург включен в число регионов, имеющих право принять участие в эксперименте по взиманию курортного сбора, - сообщил в своем телеграмм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

При этом, еще в июле этого года сообщалось, что курортный сбор в Петербурге вводить не планируется, поскольку, по мнению чиновников, в городе были «не те условия».

- Но мы просим законодателей предоставить субъектам страны право вводить такой сбор с тем, чтобы при наступлении подходящих условий у нас была возможность оперативно принять соответствующие решения, - отметил тогда вице-губернатор Алексей Корабельников.

Будет ли все-таки окончательно введен курортный сбор, пока неизвестно. По закону, он должен составлять около трех процентов от стоимости суточного проживания туриста.

Напомним, ранее ввести курортный сбор предлагалось только четырем субъектам страны: Алтайскому, Краснодарскому и Ставропольскому краям, а также Крыму. Власти Крыма, кстати, в феврале этого года решили обнулить сбор из-за неподходящей социально-экономической обстановки.