Пять мостов разведут в Петербурге с 21 по 25 марта

Расписание технологических разводок мостов с 21 по 25 марта в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжаются технологические разводки мостов. Пока что в городе разводят лишь мосты через Неву и Малую Неву. Разводки проводятся почти каждый день, но не всех мостов сразу, а лишь некоторых. Так, «Мостотрест» опубликовал график разводки мостов с 21 по 25 марта 2023 года.

- Ночью с 20 на 21 марта разведут мост Александра Невского с 2:20 до 5:10 часов и Троицкий мост с 1:20 до 4:50 часов, - говорится в сообщении предприятия.

В ночь на 22 марта также разведут мост Александра Невского и Троицкий, а также с 1:25 до 5:00 будет разведен Благовещенский мост. На следующую ночь с 22 на 23 марта крылья поднимут Большеохтинкий мост с 2:00 до 5:00 часов и Дворцовый мост с 1:10 до 4:55 часов. А с 23 на 24 марта снова поднимут мост Александра Невского и Дворцовый, а также с 1:40 до 4:45 часов Литейный мост.

Напомним, что Биржевой мост все еще будут закрывать для проезда каждую ночь с 1:00 до 5:45 часов в связи с ремонтными работами.

Периодические разводки мостов продолжатся до середины апреля, а после уже начнется полноценный сезон навигации по Неве.