ОК запускают флагманское шоу о хобби с Сергеем Буруновым

ОК запускает новое крутое шоу с Сергеем Буруновым. Фото: предоставлено организаторами

Одноклассники продолжают меняться и развивать обновленное позиционирование как платформы для хобби и увлечений. Сегодня ОК представляют первое собственное шоу о хобби – «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым. Флагманский проект ОК посвящен уникальным увлечениям пользователей соцсети и станет первым в линейке оригинальных шоу, которые эксклюзивно появятся на платформе в 2023 году.

Главные участники хобби-шоу — пользователи ОК, которые были отобраны в результате открытого кастинга и получили возможность продемонстрировать свои таланты на большой сцене, а также побороться за денежный приз для творческого развития. Теперь за их успехами будут следить миллионы пользователей ОК в еженедельном формате: выпуски шоу будут выходить эксклюзивно в официальной группе в ОК по вторникам, начиная с 28 марта.

К участию в проекте ОК пригласили популярных блогеров и артистов, среди них: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Варвара Щербакова, Константин Ивлев, Ольга Серябкина, Стас Костюшкин и другие. Они будут угадывать хобби пользователей и бороться друг с другом за приз для своей команды.

Фото: предоставлено организаторами

В поддержку хобби-шоу с Сергеем Буруновым 20 марта Одноклассники запускают федеральную рекламную кампанию.

Наталия Радченкова, директор по маркетингу социальной сети «Одноклассники»:

«Одноклассники сегодня — это огромное сообщество интересных и талантливых людей с различными увлечениями. Теперь среди них и ведущий нашего шоу Сергей Бурунов — человек с разнообразными и разносторонними хобби. Мы верим, что шоу вдохновит пользователей ОК на новые интересные увлечения и даст новые поводы заходить в социальную сеть каждый день в поисках интересного контента, которым можно поделиться с друзьями и единомышленниками».

Инна Походня, вице-президент по маркетингу VK:

«Одноклассники уже стали местом, где каждый может найти широкий набор актуального контента по своим увлечениям и пообщаться с единомышленниками. Наша ключевая задача — усиливать позиции на выбранной территории, в том числе за счет создания для наших пользователей интересного и релевантного контента, который будет вдохновлять их на развитие своего таланта. Проект «ОКнутые люди» станет первым шагом в этом направлении».

В шоу и в рекламной кампании в его поддержку будет впервые продемонстрирован обновленный логотип ОК, который станет первым шагом к созданию новой айдентики и визуального стиля соцсети. Теперь логотип состоит из узнаваемого, но изменившегося символа и сокращенного названия бренда – ОК. Переход к написанию сокращенного названия от полного слова «Одноклассники» подчеркивает, что социальная сеть – это уже давно больше, чем просто поиск друзей. В ОК можно смотреть интересный и уникальный контент, развивать собственные хобби, общаться с единомышленниками и многое другое.

Новый оригинальный контент появится и в сервисе «Увлечения» в ОК, аудитория которого составляет уже более 20 млн пользователей ежемесячно. К своему обновлению соцсеть привлекла в сервис новых топовых блогеров Рунета в популярных тематиках: Лиса Рулит, Елизавета Шатилова, Екатерина Мезенова, Екатерина Величкина, Юлия Разина и другие.