На Северо-Западе вырос спрос на частные дома. Фото: freepik.com.

Эксперты сообщили, что одним из трендов сферы недвижимости Северо-Западного региона в 2023 году стало возведение частных домов. Об этом говорит число людей, которые обратились в банки за ипотекой на индивидуальное жилое строительство (ИЖС). Например, в первые месяцы 2023-го Сбер выдал в пять раз больше залогов недвижимости, чем в аналогичный период 2022-го. При этом, 40% таких кредитов оформили в Петербурге.

В пересчете на деньги, объем кредитования на индивидуальное жилое строительство в регионе вырос в шесть раз и составил 2,37 млрд рублей. Половина этой суммы приходится на Северную столицу.

Если говорить о росте спроса, то рекордсменами стали Мурманская область и Республика Карелия - там он вырос в восемь раз. На втором месте Республика Коми, где строить частные дома стали в семь раз чаще.

Однако, если оценивать кредиты на ИЖС в денежном выражении, то лидерами по итогам января-февраля этого года стал Санкт-Петербург (1,17 млрд руб.), Ленинградская область (424,5 млн руб.) и Вологодская область (249,5 млн руб.).

- Такие кредиты набирают популярность по ряду понятных причин, - прокомментировал заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Александр Закурдаев. - В первую очередь, собственный дом - мечта многих семей, а ИЖС - удобный инструмент для её реализации. К тому же ИЖС позволяет получить постоянную регистрацию, предполагает развитую инфраструктуру и главное - дает возможность взять кредит с господдержкой, то есть с низкой ставкой, можно использовать материнский капитал и другие льготы. Впереди весна, сезон переездов и строительства частных домов, в связи с этим мы ожидаем дальнейшего роста спроса на этот продукт.