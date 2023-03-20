Мастер-классы, кино, концерты: Как будет выглядеть Левашовский хлебозавод после реконструкции

Обновленный Левашовский завод откроется в июне. Фото: vk.com/rbi_official

В начале лета в Петроградском районе Петербурга появится новая точка притяжения горожан. Заработает обновленный и помолодевший Левашовский хлебозавод на Барочной улице, который превратили в культурно-деловое пространство. В блокаду здесь пекли спасительный хлеб, а теперь станут «питать» петербуржцев искусством и знаниями. В пространстве собираются проводить лекции, мастер-классы по искусству, выставки, кинопоказы, ярмарки, концерты и театрализованные спектакли. Запах выпечки, кстати, останется. Но обо всем по порядку.

Круглое здание эпохи конструктивизма признали памятником еще в 2012 году, тогда же в нем остановилось хлебное производство длиною в 79 лет. С 2018-го территорией завода занимается компания RBI: реконструкция его главного корпуса стала частью проекта элитной жилой застройки. Промышленному зданию решили дать вторую жизнь самым действенным способом - сделав интересным для петербуржцев. Сквер у завода станет зоной отдыха под открытым небом, а бывшая котельная с 13-метровыми потолками внутри - залом для творческих событий. Этим озаботится образовательный проект по искусству «Школа Masters».

Планируется, что здесь будут проходить и события городского масштаба. Фото: vk.com/rbi_official

- В «Творческой котельной», как мы ее сейчас называем, будут самые разные мероприятия. Мы вложили много средств для достижения качественной акустики, потому что здание промышленное, оно не приспособлено для концертных и театральных мероприятий. Здесь будут события городского масштаба, - рассказали «Комсомолке» в компании RBI.

В пространстве планируется обустроить постоянную экспозицию об истории Левашовского хлебозавода и блокадный мемориал. Его создание четыре года курировали в Доме культуры Льва Лурье – специалисты собирали материалы о блокадной жизни местных жителей. В мультимедийной экспозиции команда хочет сохранить память о людях, проживавших на Левашовском и Чкаловском проспектах, Большой, Малой, Глухой Зелениной улицах и других прилегающих к заводу локациях.

В пространстве планируется обустроить постоянную экспозицию об истории Левашовского хлебозавода и блокадный мемориал. Фото: vk.com/rbi_official

А еще компания надеется отдать дань прошлому завода и открыть ресторан с пекарней, чтобы хлебный дух вернулся в родные стены.

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