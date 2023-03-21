Санкт-Петербург принимает первый в 2023 году хакатон серии TenderHack

Фото: Максим КОЗЛОВСКИЙ

С 31 марта по 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге состоится хакатон TenderHack на тему: «Разработка персональной статистики организации поставщика». Его проводит Департамент города Москвы по конкурентной политике в рамках модернизации сервисов и функциональных возможностей автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».

Участниками соревнования могут стать разработчики, аналитики и датасаентисты, продуктологи и эксперты в госзакупках. Кроме того, на хакатоне ждут и студентов высших и средних учебных заведений. Тем более, что участие бесплатное. Достаточно лишь объединиться в команду от 3 до 5 человек.

Фото: Максим КОЗЛОВСКИЙ

Приз для победителя хакатона - 500 тысяч рублей. Площадкой мероприятия станет гостиница «Октябрьская» (г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 10/118).

Подробнее об условиях соревнования - на официальном сайте: https://tenderhack.ru/spb. Здесь же можно пройти регистрацию.

Напомним, хакатоны серии Tender Hack проводятся регулярно. В планах на 2023 год - пять таких мероприятий. Анонсы будут заранее публиковаться на сайте https://tenderhack.ru.