Синий компас, розовые звезды: Какими цветами украсят районы Петербурга этой весной

Весной 2023 года город украсят 5,5 млн цветочных растений. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще чуть-чуть, и в Петербург вернутся краски - городские садоводы готовятся засаживать улицы и проспекты свежими цветами. Главный по красоте комитет, считай, к весне готов - проекты цветочного оформления Петербурга на этот год практически доделаны. Город украсят 5,5 млн цветочных растений. Первыми на газонах и клумбах появятся виолы. Пока ведомство поделилось эскизами для пяти районов: в них нашлось место геометрическим фигурам, ярким вазонам, змейкам и звездам.

В Выборгском районе разлягутся круги и петли из бархатцев, ленты из цветных петуний, оживут вазоны с неприхотливыми виолами и левкоями. На площади Мужества традиционно высадят клумбу в виде звезды, обрамленной георгиевской лентой из оранжевых и темно-красных цветов.

Расцветут газоны вдоль Ушаковской набережной. Фото: gov.spb.ru

Самыми пестрыми станут здешние парки: для «Сосновки» и Выборгского сада не пожалеют георгинов, флоксов, астр, лобелий и астильбы - в цветниках обещают летние сочные краски. Цветник с ирисами обустроят в саду Юннатов, гвоздиками засадят землю Сампсониевского сада, желтыми тюльпанами - Гренадерский сад, а вот в сквере у загса на Институтском проспекте выложат сердечко из белых и розовых тюльпанов и бегоний.

Кировский район придерживается бордово-красной гаммы - ее обеспечат тюльпаны, виолы, остеоспермум и сальвия.

- Гамма подходит архитектурным ансамблям зданий в стиле конструктивизма и известным памятникам этого старого района, - отметили в Комблаге.

По соседству с бронзовым маршалом Говоровым зацветут красные бегонии, в Емельяновском сквере и на проспекте Стачек распустятся розово-желтые звезды. Подвесные вазоны вдоль магистралей закудрявятся плющем, лизимахией и необычной синей бакопой. Цветник в сквере у ДК имени Газа засадят декоративной капустой и петунией, а клумбы оформят в виде трехцветных ромбов и розово-белых бабочек.

Кронштадт снова оденется в бело-голубую гамму с красными вкраплениями. Цветочные посадки обещают быть похожими на морские волны, стрелки компаса и зигзаги. Андреевский сад зацветет красной гвоздикой, сквер Инчхон - синим агератумом, сад у Морского собора - голубыми виолами.

Строгановский сад. Фото: gov.spb.ru

Приморский район прихорошится вдоль набережных и крупных магистралей. Стиль района - смесь растений, так что цветники, клумбы и вазоны будут пестрить сочетанием бегоний и табака Сандер, маттиол, подсолнечника, дихондры. Для Приморского района готовят четырехцветные ковры и клумбы в виде цветков, главными красками станут смесь красного, желтого, бордового и оранжевого цветов или сиренево-розовая гамма. В парках и скверах выложат ромбы, квадраты и спирали, а возле собора Святого Духа - клумбу в виде креста.

К Центральному району у садовников особое отношение - визитная карточка города, все-таки. Каждая из ключевых точек центра будет по-своему украшена: Зимний дворец - фиолетовыми и белыми цветами, сквер у Преображенского собора - малиновыми, площадь Искусств - белыми, Смольный собор - розовыми. Пеструю смесь высадят в Екатерининском и Таврическом садах, а у Гостиного Двора появятся пушистые кусты кохии. Перестанет быть серой набережная Обводного канала - там зацветут тюльпаны и крокусы.

СЧИТАЛКА «КП»

306 тысяч цветов высадят в Выборгском районе

130 тысяч цветов - в Кронштадтском районе

250 тысяч цветов - в Кировском районе

330 тысяч цветов - в Приморском районе

240 тысяч цветов - в Центральном районе