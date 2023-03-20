«Прошу отнестись с пониманием»: Александр Беглов объяснил раздачу повесток в военкоматы Петербурга

Петербуржцы начали получать повестки в военкоматы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцам снова начали приходить повестки в военкомат. Но в городских ведомствах жителей города попросили не паниковать. 20 марта ситуацию с вызовами в военкоматы прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он выступил с радиообращением к петербуржцам.

- Сейчас в Петербурге начался процесс уточнения персональных данных военнообязанных. Прошу всех отнестись с пониманием к этой рутинной, но необходимой работе, - сказал глава города.

Он напомнил жителям города, что необходимо выполнять изложенные в документе требования. Работодатель обязан отпустить сотрудника в военкомат при наличии у него повестки, а также оплатить этот рабочий день.

Работнику же следует предоставить повестку в отдел кадров и предупредить начальство о визите в военный комиссариат.

Напомним, ранее в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности петербуржцам рассказали, почему им до сих пор приходят повестки.