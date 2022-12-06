Стоимость проезда по платным дорогам в Петербурге вырастет с 2023 года

Беглов подписал постановление о повышении цен на проезд по платным дорогам Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с нового года ожидается повышение цен на проезд по платным дорогам. Так, губернатор города Александр Беглов подписал постановление от 30 ноября 2022 года, в котором говорится о повышении цен за проезд по платным дорогам Северной столицы.

- Установить предельное значение максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Петербурге, платным участкам таких дорог на 2023 год согласно приложению, - говорится в постановлении.

Расценки на будущий год утверждены следующие: для транспортных средств первой категории 1 километр обойдется в 19 рублей, для второй категории - 34 рубля за километр, для третьей категории - 53 рубля за километр и для четвертой категории - 88 рублей за километр.

Отметим, что данные расценки никак не повлияют на стоимость проезда по ЗСД. Как пояснили в пресс-службе платной дороги, таких дорог, как указано в постановлении: в Петербурге нет. Само постановление - юридическая формальность.