Заранее купите шампанское и консервы: Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, как подготовиться к Новому году

Шампанское перед новым годом сильно подорожает. Его лучше купить заранее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское управление Роспотребнадзора выпустило рекомендацию для жителей города по подготовке к новогодним праздникам. В частности, эксперты посоветовали закупать продукты заранее. И рассказали, какие именно.

- Продумайте детали праздничного меню: составьте список блюд: горячее, салаты, закуски, напитки, десерт, а также список продуктов, которые нужны для их приготовления. Так вы поймете, что именно и в каком количестве нужно покупать, - советуют специалисты.

Заранее, пока не подорожало, можно купить консервы, напитки и продукты длительного хранения. Зеленый горошек, кукуруза, оливки-маслины, маринованные огурцы и помидоры могут спокойно стоять долгое время, причем при комнатной температуре.

То же самое касается соков в пакетах, лимонадов, фруктовых компотов и спиртных напитков.

- Цены на шампанское накануне Нового года стремительно взлетают вверх, поэтому экономия при покупке впрок получается ощутимой, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Заранее можно купить и растительное масло, майонез, муку, соль, сахар, крупы, специи. Все то, что может лежать долго, а пригодится и после праздников.

Ближе к наступлению Нового года закупаем яйца, они лежат в холодильнике до 30 суток. Примерно за неделю, можно присмотреться к рыбе, сырокопченой колбасе и икре. За два-три дня до боя курантов покупается сыр, вареная колбаса, овощи-фрукты и зелень. А вот торты и пирожные надо брать в самый последний момент, они долго не простоят.

- Но самое главное при подготовке к празднику – ваше хорошее настроение, - отмечают в санитарном ведомстве.

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