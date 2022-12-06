Как сэкономить в новом году. Три лайфхака от экспертов

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Как показывают социологические опросы, под конец этого года инфляционные ожидания россиян несколько снизились, хотя и продолжают оставаться на высоком уровне. К примеру, согласно опросу «инФОМ», оценки которого приводит в своем ноябрьском обзоре инфляционных ожиданий и потребительских настроений Центральный Банк, ожидаемая оценка инфляции населением составила 12,2%. В октябре эти цифры были еще хуже. Казалось бы, и потребительские настроения людей должны улучшиться, ведь скоро Новый год. Однако потребительские настроения остаются на более низком уровне, нежели в сентябре, и вряд ли сильно улучшатся на фоне повышения тарифа за ЖКУ в пределах 9% и цен на газ на 8,5% с 1 декабря этого года.

Цены растут, а значит нужно искать варианты для экономии.

Разумеется, каких-то единых рецептов здесь нет: для жителей мегаполисов и населения, допустим, маленьких городов, эти советы по идее должны быть разными. Однако с развитием цифровизации наша страна находится на достаточно высоком уровне по проникновению цифровых услуг, и общие лайфхаки по экономии есть абсолютно для всех граждан.

Отказ от условной чашки кофе

Простейший совет, который раньше часто давали «белым воротничкам», офисным работникам и жителям мегаполисов, в последнее время то и дело подвергается остракизму. Советующего отказаться от лишней чашки бодрящего напитка готовы закидать камнями, и палками, и древнегреческими черепками, доказывая, что совет этот пустой и далеко с такими рекомендациями не уедешь. На самом же деле, это, пожалуй, один из самых хороших лайфхаков, который под условной чашкой кофе подразумевает отказ от лишних трат и позволяет приучить себя к элементарной финансовой дисциплине. Казалось бы, это немного - 150-200 рублей в день, но не потратив эти деньги на любое излишество, можно получить по итогам года полноценный годовой бонус - от 40 тыс. до свыше 70 тысяч руб.

Шеринговая экономика

Пресловутая чашка кофе хороша еще тем, что может стать началом более вдумчивого отношения к финансам не только в мелочах, но и в более существенных тратах. Недаром одним из глобальных трендов последних лет стала шеринговая экономика, которая и в нашей стране распространяется с колоссальной скоростью. Что такое шеринговая экономика? Это когда ты не покупаешь бездумно что-то дорогостоящее, что никогда не отобьется, а, например, арендуешь, еще лучше вскладчину. Например - покупка авто, содержание, амортизация которого с каждым годом становится все дороже. В крупных городах люди все чаще либо пересаживаются на каршеринг, либо вообще выбирают самокат (кикшеринг), либо, к примеру, берут такси, но с попутчиком. Понятно, что в первую очередь проявляются эти тренды в мегаполисах, но потом быстро подхватываются и в небольших городах, во многом благодаря более открытому всему новому поколению молодежи. Покупка вечернего платья или праздничного костюма на праздник (выпускной, корпоратив, свадьба и т.д.) тоже все чаще заменяется арендой. Любое разумное потребление сегодня в тренде. И шеринг порой позволяет экономить существенные деньги.

ИИС

Еще один очень хороший вариант финансово-грамотного управления и, как следствие, экономии средств, это получение налоговых вычетов от государства. Многие из таких налоговых преференций для граждан действуют и не меняются на протяжении долгих лет, а некоторые появились относительно недавно.

Так, когда государство в какой-то момент задумалось над тем, что было бы славно повысить финансовую грамотность населения и познакомить их с инвестиционным рынком, появилась возможность открывать ИИС – Индивидуальный инвестиционный счет.

Многие слышали о возможностях ИИС, и многие же уже решили ими воспользоваться. По данным Московской биржи к ноябрю этого года число открытых инвесторами ИИС составило 5,7 млн, а оборот торгов по ним превысил 1,5 трлн руб. Наверняка число открываемых ИИС будет расти, поскольку это, во-первых, очень удобный инструмент для знакомства с фондовым рынком, а во-вторых, ИИС позволяет получать существенные налоговые вычеты и существенно экономить.

Например, по ИИС типа А инвесторы могут получить вычет в размере до 52 тыс. руб. ежегодно. Кстати, благодаря этой особенности ИИС типа А выгодно открывать в конце года (таким образом можно получить налоговый вычет буквально через несколько месяцев). Есть и другой вариант – ИИС типа Б. С ним можно будет получить налоговый вычет только после закрытия счета (спустя 3 года), зато сумма самого вычета не ограничена – какой доход человек получит на фондовом рынке, за все можно будет и вернуть налог на доход физлиц (13%).

Пока что большой популярностью пользуется ИИС типа А, поскольку он позволяет просчитать экономию на налоговом вычете за 3 года. Но можно выбрать ИИС с помощью удобного опросника, с которым будет максимально понятно – какой тип счета вам подходит. Открыть ИИС можно у брокеров, например, в «Цифра брокер» (ранее Фридом Финанс), где до конца года действует акция «Тариф ноль». Причем главное, что открыть ИИС или обычный брокерский счет, можно буквально в несколько кликов онлайн и абсолютно бесплатно.