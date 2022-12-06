Развязная Лолита в нелепом боди слетела с катушек прямо на сцене

Звезда изобразила на сцене "ласточку" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Красные ковровые дорожки и главные сцены страны часто становятся местом, где артисты борются за внимание зрителей. Только вот каждый в этой борьбе выбирает свой путь - кто-то дерется букетами или раздевается, а кто-то преподает уроки... Физической культуры! По второму пути пошла Лолита во время концерта "Звезды дорожного радио", который 4 декабря прошел в "Ледовом дворце" Петербурга. Чего только не вытворяла звезда на сцене...

- Мне 59, а вам? Зажигаем? Поехали! - зарядила зал Лолита.

Так же энергично певица начала скакать по сцене, словно слетела с катушек. Было ли это в задумке номера или плодами чистой импровизации - загадка. Лолита не только продемонстрировала зрителям свою уникальную способность прыгать на каблуках, но еще и мастерски исполнила ласточку, а потом и вовсе присела на корточки.

В программе номера были и приседания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для полноты картины многим не хватило только семечек вместо микрофона. Зато настроение в зрительном зале поднялось мгновенно! В таких бурных овациях в этот вечер искупался далеко не каждый артист, а значит, быть ближе к народу - это то, что нужно звездам.

- На будущий год у меня только одни планы. Думаю, вы их поддержите. Хочу встретить этот год с улыбкой, без вирусов и без всякой хрени, - заявила под конец артистка, после чего довольная вместе с наградой ушла со сцены.

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