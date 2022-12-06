Плати 20% и въезжай: до конца года покупатели могут воспользоваться беспроцентной рассрочкой

Жилой комплекс Familia. Фото предоставлено пресс-службой холдинга «РСТИ» (Росстройинвест).

До конца года важно успеть сделать все запланированные дела, например, купить квартиру! В декабре это можно сделать с большой выгодой, воспользовавшись беспроцентной рассрочкой «Ключи за 20%» от холдинга «РСТИ» (Росстройинвест).

Как следует из названия предложения, первый взнос за квартиру составляет всего 20%. Второй в размере 30% оплачивается через 6 месяцев с даты заключения договора, а остаток в 50% погашается через 12 месяцев после сделки. Важно, что заехать в новое жилье и встретить там праздник можно уже после первого взноса.

Важный момент: выгодное предложение распространяется на ограниченное количество квартир в жилом комплексе премиум-класса Familia, а также на избранные лоты в проекте Terra. Оба комплекса уже сданы в эксплуатацию и ждут жильцов.

Familia подойдет тем, кому необходимы близость к центру города и высокий уровень комфорта. Жилой комплекс премиум-класса находится на Петровском острове и состоит из трех восьмиэтажных домов. В первом доме расположен детский сад на 100 мест, в комплексе есть двухуровневый подземный паркинг. Для отдыха и встреч в центральном корпусе предусмотрены лобби-бар и зона ожидания со вторым светом и потолком высотой 6,7 метров. Внутренний двор благоустроен и озеленен по дизайнерскому проекту, а вишенкой на торте выступает скульптура семейства львов в центре двора.

Жилой комплекс Terra. Фото предоставлено пресс-службой холдинга «РСТИ» (Росстройинвест).

Terra — прекрасный выбор для семей с детьми. ЖК располагается на Земледельческой улице в Приморском районе Санкт-Петербурга, рядом с Пионерским садом, где можно гулять и дышать чистым воздухом. Для семейного досуга в закрытых благоустроенных дворах находятся детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. В рамках проекта построен детский сад на 220 мест. И все это в шаговой доступности сразу от двух станций метро — «Черная речка» и «Лесная».