«Скулила и звала на помощь»: спасатели МЧС достали мопса из канализационного люка в Ленобласти

Спасатели отодвигали крышку люка ломом. Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти

Спасателей МЧС часто вызывают на место происшествия, когда случается что-то страшное: пожары, аварии и другие чрезвычайные ситуации. И гораздо печальнее, когда ситуация угрожает чьей-то жизни. В этот раз помощь спасателей понадобилась не человеку, а мопсу. Но девочка по имени Бэкки – не просто собака, а самый настоящий член семьи.

- С собачкой гуляли всей семьей в Тихвине. А поводок держал маленький сын семейства. В какой-то момент поводок соскочил с детской руки – собака провалилась в канализационный люк. Хорошо, что там не было воды, только мусор, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Падение Бэкки смягчила елка, которую в люк выбросили еще год назад. Но хозяева переживали, что мопс поранит лапы о стекла и прочий мусор. Спасатели приехали быстро, а отец семейства к тому времени расчистил снег около люка, что очень помогло специалистам. Для того, чтобы спасатель смог спуститься вниз, пришлось отодвигать крышку люка ломом.

Бэкки была в шоковом состоянии, много скулила и звала на помощь. За мопса очень переживал ребенок и вся семья. Но все обошлось удачно. Счастливые хозяева отблагодарили спасателей угощениями. Специалисты недоумевали, почему люк оставался открытым, ведь упасть туда могло не только животное, но и маленькие дети.