Среднесуточная температура установила рекорд тепла в Петербурге 20 марта

Погода установила температурный рекорд в Петербурге 20 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В понедельник, 20 марта 2023 года, погода в Санкт-Петербурге все же побила один рекорд. Несмотря на то, что до максимального значения самой высокой температуры для этого дня не хватило всего 0,1 градуса, и температура составила всего плюс 10,4 градуса, но среднесуточная температура оказалась все же самой высокой за всю историю наблюдения за погодой в Северной столице. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- Вчерашние сутки стали самыми теплыми в Санкт-Петербурге для 20 марта. Среднесуточная температура воздуха составила плюс 6,4 градусов, а до этого рекордное значение в плюс 6,1 градусов было отмечено в 1990 году. Так что новый рекорд перекрыл старый сразу на 0,3 градусов, - отметил синоптик.

Добавим, что пока что минувший понедельник был самым теплым днем с начала этого года. Но на этом, разумеется, погода не остановится. Колесов пообещал, что 23 марта станет еще более теплым, причем не только днем, но и ночью.

Но вот после этого в конце марта похолодает. И похолодает сильно, что ночью снова начнет подмораживать. Остается надеяться, что это ненадолго.