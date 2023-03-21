Как подать заявление в первый класс в Санкт-Петербурге на 2023-2024 учебный год Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 апреля в Санкт-Петербурге открывается прием в первые классы на 2023-2024 учебный год. Традиционно прием заявлений будет проходить в три этапа. В этом году в школах Петербурга ожидают 68,5 тысяч первоклашек, для которых откроют 2,3 тысячи первых классов. Мы собрали подробную информацию для родителей будущих школьников о том, как можно подать заявление, когда это делать и какие документы для этого потребуются.

Как подать заявление в первый класс в Санкт-Петербурге на 2023-2024 учебный год

Подача заявок в первый класс в Петербурге пройдет в два этапа, а не в три, как обычно. На первом этапе – с 1 апреля до 30 июня – подать заявления смогут родители детей, имеющих льготы - внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления, а также детей, проживающих на закрепленной территории. Второй этап начнется 6 июля - для тех, кто не проживает на закрепленной территории. Дети будут зачисляться на свободные места, поэтому имеет значение дата подачи заявления. Он продлится до 5 сентября.

Заявления принимаются:

- Через портал "Госуслуги", тогда уведомление о зачислении придет в личный кабинет в течение трех рабочих дней после 30 июня;

- Через портал "Санкт-Петербург Госуслуги";

- Через любой удобный МФЦ. В городе действуют 63 центра и 5 мобильных офисов в удаленных районах. Большинство МФЦ работает без выходных с 09:30 до 21:00. Талоны электронной очереди выдаются до 20:00. Предварительно записываться не нужно.

В каждую школу подается отдельное заявление. Например, если вас интересует 3 школы, нужно отправить по одному заявлению в каждую из них.

Какие документы нужны для поступления в школу?

- паспорт родителя (законного представителя), который подает заявление;

- свидетельство о рождении ребенка;

- документ, подтверждающий проживание будущего первоклассника на закрепленной территории (постоянная или временная регистрация либо справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства).

Подробный список документов со всеми нюансам по ссылке.