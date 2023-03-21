Дорожные знаки для самокатчиков установят в Петербурге в 2023 году

Комитет по транспорту подпишет соглашения с кикшеринговыми компаниями Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правила дорожного движения для кикшеринговых самокатов продолжат действовать в Петербурге. Разгоняться больше 20 километров в час по-прежнему будет запрещено. А кое-где кататься нужно будет еще медленнее – до 15 километров в час.

- Не некоторых территориях ездить на арендованных самокатах вообще нельзя. Это Дворцовая площадь, Исаакиевская площадь, Невский проспект, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Ведомство планирует подписать соглашения со всеми кикшеринговыми компаниями. Такие документы уже оформлены с сервисом «Whoosh». Операторов ознакомили с территориями, где запрещается оставлять арендованный транспорт. Это, например, охранные зоны метрополитена. Ставить самокаты около станций метро можно не ближе, чем на расстоянии 15 метров от вестибюлей.

Новые знаки для арендаторов самокатов появятся в Петербурге

В ближайшее время для любителей покататься с ветерком установят специальные знаки, которые будут предупреждать о запрете или ограничении движения. Это и станет нововведением для регулирования движения самокатов.

Напомним, с 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Электросамокатам присвоили статус «средство индивидуальной мобильности».

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Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту (подробнее)