Ребята смогут проводить опыты с помощью особой VR-лаборатории

В школах Ленинградской области продолжают внедрять современные технологии в учебный процесс. Фото: пресс-служба «Ростерминалуголь».

В школах Ленинградской области продолжают внедрять современные технологии в учебный процесс. Например, на уроках химии в «Кракольской средней общеобразовательной школе» ребята изучают химию с помощью особой VR-лаборатории. Виртуальную площадку создали российские программисты. В этом им помогла администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» и «Ростерминалуголь».

Фото: пресс-служба «Ростерминалуголь».

Теперь в виртуальном пространстве ученики 8-11 классов могут проводить химические опыты, которые невозможны в условиях обычного школьного класса. Еще одним плюсом является то, что это абсолютно безопасно: дети не разольют реагенты и не будут играться с опасными пробирками. При этом сами химические реакции будут выглядеть как настоящие, только без вкуса, запаха и других неприятных последствий.

Фото: пресс-служба «Ростерминалуголь».

- Виртуальная лаборатория позволяет работать бесконтактным способом, без траты реактивов, без поломок специального лабораторного оборудования, - отметил школьный учитель химии Аркадий Баранов. - По сути в виртуальном пространстве школьники выполняют те же самые действия, что и на обычной лабораторной по химии. При этом программа сама определяет правильность алгоритма действий каждого лаборанта и моментально оценивает результат.

Фото: пресс-служба «Ростерминалуголь».

В реальности VR-лаборатория выглядит как набор специализированного программного обеспечения, комплект мобильных систем виртуальной реальности, современные ноутбуки и 65-дюймовая интерактивная панель. Все это доставили в школу и установили под восторженные возгласы учеников.

- Больше всего, конечно, обрадовались дети, - поделилась директор школы Людмила Васильева. - Им гораздо интереснее своими глазами увидеть все химические реакции, пусть и в виртуальной реальности, чем прочитать о них в учебнике. Современные технологии сегодня очень плотно вошли в нашу жизнь и образовательный процесс не исключение. Огромное спасибо нашим шефам из «Ростерминалугля» за то, что поддерживают уровень оснащенности нашей школы на самом высоком уровне!

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