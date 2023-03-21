12 новых школ откроют к 1 сентября в Петербурге

Дефицит школ в Санкт-Петербурге закроют к 2025 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2023 году в Санкт-Петербурге построят 18 новых школ на 14575 мест. Они появятся в десяти районах города. Одна из них будет школой дополнительного образования, остальные - общеобразовательными. 12 учреждений планируют открыть уже к 1 сентября. Построят также детские сады и медицинские учреждения, рассказали в пресс-службе Смольного.

- Помимо школ в 2023 году также планируется построить 37 детских садов, 14 объектов здравоохранения и ряд социальных объектов иного назначения, - отмечается в сообщении пресс-службы правительства Санкт-Петербурга.

К новому учебному году школы появятся в микрорайоне Славянка, в Шушарах, на Муринской дороге и в Приморском районе.

Так, школа в Славянке готова уже на 50%, набор педагогов туда начнется в мае. Объект рассчитан на 1375 учащихся с 1 по 11 класс. В Шушарах к 1 сентября откроют сразу две школы. Одна из них рассчитана на 550 учеников, другая объединит детский сад и начальную школу. Там планируют обучать 350 детей. Школу на Муринской дороге построили уже на 60%. Она вместит 1000 учеников. Ее введут в эксплуатацию в июне. Еще одну школу на улице Глухарской в Приморском районе откроют к началу учебного года. Она сможет принять 825 учеников.

Новые здания в Петроградском районе и в Парглово тоже начнут работать с 1 сентября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал закрыть дефицит школ в районах с большой застройкой к 2025 году. К этому времени в городе планируют открыть более 60 школ и 100 детских садов.