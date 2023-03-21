Комитет по образованию Петербурга назвал минимальный возраст ребенка для поступлению в первый класс

Старт подачи заявлений на прием в первый класс начнется 1 апреля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пришла весна – пришли и заботы о поступлении в первый класс. Родители будущих школьников уже готовы к набегам в МФЦ и стоят на низком старте с папкой документов. Всем ли хватит места в школах Петербурга и нужно ли спешить с подачей документов?

АПРЕЛЬСКИЙ СТАРТ, ИЮЛЬСКИЙ ФИНИШ

Как рассказала на пресс-конференции ТАСС начальник отдела общего образования комитета по образованию Анна Грубская, приемная кампания пройдет в три этапа. Первый начнется 1 апреля 2023 года и продлится до 30 июня. В это время принимаются заявления от родителей детей льготных категорий и тех, кто проживает в том же микрорайоне, где стоит школа. Подать заявления можно сразу в несколько предпочитаемых школ, одной заполненной формой не обойтись – писать бумагу нужно на каждое из учреждений.

- В этом году 1 и 2 апреля пришлись на выходные, родители обеспокоены подачей заявления. Но спешить не нужно – школы будут накапливать поступающие заявления в течение месяца, поэтому дата и время подачи заявления не имеют значения, - успокоила Грубская.

А вот родители ребят, проживающих в одном районе, но присмотревших конкретную школу в другом, смогут подать такие же заявления в период с 6 июля по 5 сентября.

Второй этап кампании стартует 18 мая, школы к этому времени уже рассмотрят все заявления и начнут рассылать родителям приглашения – приходите подавать оригиналы документов! Конечно, сначала письма счастья долетят до льготников и жителей того же микрорайона, а потом уже и до тех, для кого остались свободные местечки. Уровень знаний ребенка и его подготовительное прошлое не дадут ему лишних «баллов» при отборе в классы.

Приоритет школы отдают ребятам льготных категорий и тем, кто живет в том же районе, где стоит само образовательное учреждение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Третий этап начнется после 30 июня. Учреждения издадут приказы о зачислении детей или же выпишут отказы, если места в школе закончились. Грубская заверила, что каждый ребенок найдет место в первом классе

ПОЧТА НЕ В МОДЕ

Подавать заявления можно пятью способами. Самыми удобными чиновники считают региональный или федеральный порталы Госуслуг, где приему в школу посвящены отдельные вкладки. Популярностью пользуются и МФЦ, которые подстраивают силы под родителей.

- МФЦ будут работать на прием заявлений в школы с 9:30 до 12:00 ежедневно, - сообщил директор МФЦ Петербурга Максим Александров. - В эти часы будет ограничен прием документов на другие услуги, просим петербуржцев отнестись к этому с пониманием. С 1 апреля смены усилят сотрудниками, будут открыты все 1078 окон без перерывов. Призываем родителей проверять документы и напоминаем, что в городе нет приоритетных способов подачи. Все заявления равны по юридической силе. Не создавайте ажиотаж!

Также заявление можно написать в самой школе, но нужно заранее узнать о приемных днях. А еще – отправить бумагу Почтой России (правда, этим способом практически перестали пользоваться). Кроме того, в 2023 году прикрыли подачу заявления по электронной почте в школы – таким путем письма больше не примут.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

В этом году для будущих первоклашек заработает новая льгота – дети, пасынки и падчерицы участников СВО имеют право на зачисление в школу вне очереди. Льгота учитывается при написании заявления, приглашения родителям будут рассылать так же с 18 мая.

Чиновники заверяют: места в школах хватит всем первоклашкам Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В случае семейных форс-мажоров мамы и папы всегда могут отозвать заявление, даже если школа уже увидела ребенка в числе будущих учеников. Попросить отказ от зачисления можно через те же Госуслуги или в самой школе.

Анна Грубская напомнила, что в первый класс зачисляются дети, которым исполнилось 6,5 лет к 1 сентября. Однако если родители считают, что чадо уже готово к учебе или ему не хватает до ключевого возраста пары недель, то проблему можно решить. В адрес районной администрации пишется заявление с просьбой разрешить зачислить ребенка в школу в более раннем возрасте. С этим лучше разобраться в течение апреля.

А вот в спорных случаях нехватки мест и при других неурядицах помогут сами школы, администрации районов, районные конфликтные комиссии и комитет по образованию.

В ШКОЛУ Я С СОБОЙ БЕРУ…

В ответ на приглашение от школы нужно взять с собой детское свидетельство о рождении, документ, подтверждающий его проживание на закрепленной территории, документ о наличии льготы. Самому родителю - захватить паспорт.

КУДА ЗВОНИТЬ

Горячая линия комитета по образованию: 8 (812) 576-20-19

Памятку о поступлении в первый класс можно найти на сайте комитета по образованию, Госуслуг Петербурга и сайтах всех городских школ.

ЦИФРА

2300 первых классов откроются в 2023 году;

1150 классов откроются в районах новостроек;

68,5 тысяч детей пойдут в первый класс в сентябре 2023 года.