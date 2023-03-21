В «Твой бюджет.2.0» добавят цифровых идей

Когда-то большой проект "Твой бюджет" разделили на направления "Благоустройство", "Школа" и новинку - "Твой бюджет.2.0". Фото: Артем КИЛЬКИН

Проект «Твой бюджет» уже шесть лет на слуху у жителей Петербурга. Для активных и инициативных проект служил сценой для презентации своих идей. Конечно, таких, какие бы улучшили город и сделали его комфортнее. Так в Петербурге стали появляться скейт-парки под путепроводами, велосипедные парковки, благоустроенные площадки и облагороженные набережные и даже палатки для обогрева бездомных. За шесть лет в жизнь воплотилось 84 идеи из 100 дошедших до финалов.

Зампредседателя комитета по финансам Петербурга Сергей Поляков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако в 2022 году проект разломился на две части. «Твой бюджет. Благоустройство» остался под крылом комблага и теперь специализируется на улучшении тех самых площадок и зеленых зон. А комитет по финансам занялся «Твоим бюджетом. 2.0» и сдвинул его акцент на идеи, связанные с цифровизацией. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) рассказал зампредседателя ведомства Сергей Поляков.

УКЛОН В «ЦИФРУ»

- Мы решили собирать идеи, не привязанные к конкретным локациям, а полезные и касающиеся всего города. Инициативы должны быть связаны с цифровизацией, чтобы с помощью «цифры» правительство могло изменить городскую среду, отношение к жителям и туристам. Нам не хватает цифровых идей, - отметил Сергей Поляков.

Городу не хватает, например, цифровых сервисов для велосипедистов и для пользователей социального такси. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По мнению чиновника, Петербургу не помешал бы сервис, в котором льготники смогли бы без труда заказать социальное такси. Сейчас эта процедура требует времени, а могла бы стать простой, как заказ машины для любого горожанина через агрегаторы такси. Пригодилась бы городу и информационная система для велосипедистов: подробная карта веломаршрутов, точки велопарковок. И это лишь пара примеров.

Заявки в нынешний проект с цифровым уклоном начали принимать в конце февраля, финиш подачи заявок намечен на 31 марта. По словам Полякова, отбор инициатив, как и в старом добром «Твоем бюджете», будут проводить жители, а не власти. Жюри сформируется из тех же людей, что подавали идеи, оно выделит самые интересные и востребованные проекты. А уже профильные чиновники согласуют их реализацию в коридорах Смольного.

Придуманные и победившие в 2023 году проекты воплотятся в реальность в течение 2024 года, заметил Поляков.

ШКОЛЬНЫЙ ИНИЦИАТОР

К городским инициативам чиновники привлекают и школьников. Уже несколько лет в Петербурге работает проект «Твой бюджет.Школа», где заявки продумывают сами ученики.

- Старшеклассников волнует создание рекреационных зон для отдыха и работы, переоборудование классов и библиотек, создание классов с VR-оборудованием. Школьники «упаковывают» и защищают перед взрослым жюри свои проекты, - рассказал Сергей Поляков.

Школьный подвид «Твоего бюджета» традиционно стартует в сентябре. В 2023 году участвовать будут 90 школ, соблюдающие правило «участие один раз в два года» - все-таки нужно реализовать идею, прежде чем предлагать что-то новое.

И инициаторами, и судьями в проекте выступают сами местные жители. Самые востребованные идеи воплощают в жизнь на городские средства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам зампредседателя комитета, лучшим в финале недавнего «сезона» стал проект голосового ассистента. Задумка школьников должна облегчить жизнь новичкам и отвечать на любые вопросы: от подсказки нужного кабинета до цены булочки в столовой.

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