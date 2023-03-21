Спасли от мучительных судорог: Хирурги из Петербурга впервые сделали операцию на мозг трехмесячному малютке

Чтобы спасти малыша хирурги отделили пораженное полушарие мозга от здорового. Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Нейрохирурги Санкт-Петербурга провели первую в России операцию на мозге трехмесячного младенца. Уникальную и очень сложную процедуру - гемисферотомию - провели в детском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий. Новорожденный малыш поступил туда в октябре прошлого года.

С первых часов рождения малыш находился в судорогах и снять их не удавалось даже большим количеством лекарств. Врачи пытались ввести малыша в искусственную кому, но это не помогало. На обследовании у ребенка обнаружили редкое заболевание головного мозга, при котором одно полушарие мозга развивается пораженным. Из-за этого и возникают постоянные эпилептические припадки.

- Гемимегалэнцефалия является редким и тяжелым врожденным пороком развития головного мозга с диспластической гипертрофией одного полушария, в то время как второе полушарие не поражается вообще или только в лёгкой степени. Гемимегалэнцефалия возникает с частотой 1-3:1000 детей, страдающих эпилептическими приступами, - рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранения Санкт-Петербурга.

Для того чтобы прекратить страдания от болезни врачам необходимо отсоединить пораженное полушарие мозга от других его структур. Обычно такие операции проводят детям в возрасте 5-6 лет, а самый ранний возраст – 2 года. Малышу в Петербурге не было и трех месяцев, когда ему сделали эту операцию.

- Командная и слаженная работа нейрохирургической, неврологической, анестезиологической и неонатальной служб Центра высоких медицинских технологий на Авангардной позволили блестяще осуществить данную операцию. Операция длилась 6 часов. На момент операции ребенку было 2 месяца 3 недели, - рассказали в городском комитете по здравоохранению.

Спустя два месяца врачи наблюдают положительную динамику у малыша. После хирургического вмешательства в его жизни наконец-то наступил период без судорог и высока вероятность, что они прекратятся окончательно. У ребенка восстанавливаются когнитивные функции, и он сможет стать полноценным членом общества.

В мировой практике описаны единичные случаи проведения таких операций в столь раннем возрасте. В России такая операция прошла впервые.