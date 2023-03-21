В Петербурге отметили главные достижения в культуре и искусстве

В Эрмитажном театре состоялась церемония вручения нагрудных знаков «За заслуги в культуре и искусстве». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День работника культуры для Петербурга - особый праздник. В городе на Неве находится важная часть достояния страны, а в его прекрасных домах живут тысячи творцов, талантов и гениев.

20 марта, в преддверии важной даты Государственный Эрмитаж и Российский творческий Союз работников культуры провели церемонию награждения нагрудными знаками «За заслуги в культуре и искусстве». Мероприятие прошло на сцене Эрмитажного театра и было приуроченную к Году учителя и наставника.

Один из награжденных - директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВАЖНОЕ ВРЕМЯ

В редкий для Петербурга солнечный день главную сокровищницу русской культуры посетил весь цвет городской интеллигенции: режиссеры, актеры, музыканты, педагоги, меценаты и десятки других ярких персон. Позади непростой год, в который каждому из них выпала задача сохранять, поддерживать и приумножать культуру родной страны в столь сложное время.

- Я рад приветствовать вас в театре, где свои пьесы ставила императрица Екатерина и где в свое время зародился знаменитый русский балет, - поприветствовал гостей директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Мы пережили бурный год. Многое было сделано, многое еще предстоит сделать. Сегодня мы поговорим с вами о том, чего удалось достичь и обсудим планы на будущее. Сейчас главный вопрос для каждого - что он сделал для своей страны в важный исторический момент. Нам всем необходимо определить свои ориентиры. Я благодарю всех, кто пришел и поздравляю вас с нашим днем!

СИЛА В ЕДИНСТВЕ

Кроме деятелей искусства поддержкой и развитием отечественной культуры уже многие годы занимается государство. Этот симбиоз помогает поддерживать народные традиции во всех концах страны, организовывать масштабные проекты, развивать и образовывать молодежь. Среди делегации от Смольного была депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова.

- Мне тяжело говорить. Все потому, что я знаю каких трудов, времени и сил требует все то, что вы все делаете, - призналась Анастасия. - Известно, что человек может прожить какое-то время без еды, однако без культуры жизнь невозможна. Доказательством моих слов служит наш город. Ведь во времена блокады Ленинграда в филармонии продолжали давать концерты, работали театры, звучало радио. Тогда наши предки сохранили культурное достояние для всех нас. Теперь же наш долг - сберечь его для потомков.

Гостей поприветствовала первый заместитель Комитета по культуре Государственной Думы РФ Елена Драпеко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также на встрече была советская и российская актриса, игравшая в более чем 60 фильмах, а ныне первый заместитель Комитета по культуре Государственной Думы РФ Елена Драпеко.

- В своем послании президент России Владимир Путин много говорил о культуре и о ее деятелях, - напомнила Елена Драпеко. - Чем тяжелее времена, тем мы с вами нужнее. Сейчас в стране насчитываются сотни тысяч работников культуры: от мировых знаменитостей - до подвижников в небольших деревнях и селах. Минувший год народной культуры показал какое бесконечное богатство есть у нас всех: традиционные промыслы, обычаи, музыка, танцы и поэзия множества народов и национальностей России. Вместе мы - великая сила!

КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ

В зале было немало иностранных гостей. Многие из них также были непосредственными виновниками торжества. Например, руководитель культурного центра при посольстве Республики Армения в России Владимир Габбе не только получил награду от всего культурного сообщества России, но и лично выступил с творческим номером «Белый вальс». Еще один лауреат председатель Китайского общества Санкт-Петербурга и генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка Чень Чжиган рассказал о дружбе и культурном диалоге между Россией и Китаем. Примечательно, что в эту же дату Владимир Путин встречался с китайским лидером Си Цзиньпином.

Директор российско-китайского бизнес-парка Чень Чжиган рассказал о дружбе и культурном диалоге между Россией и Китаем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сегодня для меня очень важный день, - поделился Чень Чжиган. - Вот уже 30 лет я живу в Петербурге и уже 10 лет являюсь гражданином России. Я горд тем, что могу находиться в этом зале. Именно здесь лидеры наших стран встречались и обсуждали партнерство и дружбу двух великих держав - России и Китая. Я уверен, что впереди нас ждут долгие годы крепкого союза.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПАУЗЫ

Неудивительно, что на встрече деятелей культуры не обошлось без творческих номеров. В перерывах между награждениями и речами для публики выступали солисты Мариинского театра и камерный оркестр под управлением Сергея Инькова, Поморский русский народный хор под управлением Виктора Васильева, ансамбль «Скоморохи» под управлением Виктора Акуловича. Также кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов и генеральный директор Китайского культурного центра в Санкт-Петербурге Иньлай Пен поразила всех мощным голосом, исполнив песню на родном языке. Каждый номер отличался мастерством и встречал бурю оваций. В результате гости увидели полноценный концерт.

Директор Китайского культурного центра в Санкт-Петербурге Иньлай Пен поразила зрителей мощным голосом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Памятный вечер завершился исполнением гимна Эрмитажа - песни Александра Городницкого «Атланты».

КОНКРЕТНО

Кто получил награду «За заслуги в культуре и искусстве»:

Герой России, кораблестроитель Владимир Александров, композитор Вадим Биберган, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, главный режиссер Малого театра - театра Европы Лев Додин, председатель национального Дельфийского совета Владимир Понявин, кинорежиссёр Александр Сокуров, ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, архитектор Никита Явейн и другие.