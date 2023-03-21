Семь человек пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Петербурге

Пьяный водитель грузовика протаранил шесть автомобилей. Фото: vk.com/dorinspb

Семь человек пострадали в массовой аварии на Московском шоссе в Петербурге. Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 марта около шести часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель грузовика столкнулся сразу с несколькими машинами. Под удар попали еще 4 автомобиля, рейсовый автобус и другой грузовик, - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, виновник аварии был пьян. В происшествии пострадали семь человек. Все они – пассажиры автобуса. Травмы получили в том числе двое детей. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГАИ, 26 спасателей и скорая помощь.

По информации Госавтоинспекции, участок трассы М-10 в направлении из Петербурга в Ленобласть перекрыли. Поэтому движение по Московскому шоссе затруднено. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить дознавателям.