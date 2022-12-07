Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге с 1 января 2023 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге вступит в силу новый прожиточный минимум. Власти города уже направили документ с новыми цифрами на антикоррупционную экспертизу, после чего его должен будет подписать губернатор. Отметим, что в новом году в среднем рост составит всего около 4 процентов. Рассказываем, какой установили прожиточный минимум в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге с 1 января 2023 года

Согласно проекту прожиточный минимум на 2023 год в Санкт-Петербурге следующий:

- на душу населения - 15 094 рубля;

- для трудоустроенного населения - 16 452 рубля;

- для пенсионеров - 12 981 рубль;

- для детей - 14 641 рубль.

Постановление вступит в силу с 1 января и будет действовать до конца 2023 года, при условии, что не произойдет повышения летом, как это было в 2022 году.

Напомним, что последний раз индексация прожиточного минимум производилась в июне 2022 года. Тогда рост составил сразу 10 процентов.