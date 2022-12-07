Прокуратура Петербурга потребовала запретить песню Оксимирона* «Ойда»

Прокуратура Петербурга потребовала запретить песню Оксимирона* Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Прокуратура Санкт-Петербурга направила исковое заявление в Октябрьский районный суд города с требованием запретить песню рэпера Оксимирона*, он же Мирон Федоров. Речь идет о композиции "Ойда", которая вышла в сентябре 2022 года. Известно, что музыкант специально вернулся из-за границы в Северную столицу, чтобы записать клип на песню.

- Экспертом ФГБОУВО СПб ГУ было проведено исследование текста вышеуказанного творения. Из заключения следует, что автор приводит обоснование, показывающее важность и необходимость "пересборки дома" (страны), в результате чего часть территории РФ будет отделена, что позитивно оценивается автором. В материалах выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Прокуратура заявила, что распространение песни влечет негативные социальные, экономические и иные последствия. Поэтому ведомство потребовало обязать ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" ограничить доступ к данной песне.

Заявление было зарегистрировано 6 декабря. Пока что к производству оно принято не было. Отметим, что это административное правонарушение.

* Внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.