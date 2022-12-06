Уверенность в качестве: в Северной столице прошло заседание Экспертного совета конкурса «Доверие потребителя»

Чтобы добраться до финала участники конкурса прошли строгий многоступенчатый отбор. Фото предоставлено пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Что может быть лучше для строительной компании, чем признание ее работы жителями ЖК? Определить любимые народом ЖК помогает независимый конкурс «Доверие потребителя». Состязание проводится с 2008 года по инициативе Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, некоммерческой организации, которая занимается защитой прав покупателей на рынке недвижимости.

Чтобы попасть в финал участники проходили строгий многоступенчатый отбор: народное голосование, анкетирование, осмотр строительных площадок и готовых объектов. В этом году за победу боролись 362 проекта в 13 номинациях. Большое количество участников привлекло особое внимание петербуржцев к конкурсу: в онлайн-голосовании приняли участие свыше 52 000 человек.

Заключительное заседание Экспертного совета конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости региона, прошло 29 ноября в Зале Ученого совета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Финалисты представили свои проекты на суд жюри и рассказали об их особенностях.

Начальник отдела продуктового менеджмента «Главстрой Санкт-Петербург» Кирилл Подобед презентовал квартал комфорт-класса жилого комплекса «Северная долина», который боролся за звание «Лучшего строящегося ЖК комфорт-класса». А директор проекта «Юнтолово» Ирина Межейникова представила судьям экорайон «Юнтолово», вошедший в шорт-лист в номинации «Лучший реализованный проект комфорт-класса».

В список финалистов в номинации «Лучшая управляющая компаний Петербурга и Ленобласти» также вошла дочерняя структура компании «Главстрой Санкт-Петербург» - УК «Эксплуатация ГС-СПб». Ее генеральный директор Андрей Малеев рассказал об уникальном опыте работы УК в своем сегменте. Сейчас управляющая компания обслуживает одновременно более 100 многоквартирных домов общей площадью 3,2 млн м².

Каждый финалист получил памятный диплом от исполнительного директора Оргкомитета конкурса Валентины Нагиевой. Итоговые результаты конкурса объявят на церемонии награждения победителей 1 марта 2023 года.

СПРАВКА

С момента основания компании «Главстрой Санкт-Петербург», созданной промышленником Олегом Дерипаска, ее стратегия строилась на развитии крупных территорий. Спустя 15 лет девелопер продолжает применять комплексный подход к освоению городских площадей и создает комфортные жилые кварталы со всей необходимой инфраструктурой. В 2022 году компания второй раз вошла в обновленный «Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ». В рейтинге ЕРЗ по потребительским качествам «Главстрой Санкт-Петербург» входит в ТОП-5 застройщиков Северной столицы по уровню комфортности жилых комплексов.