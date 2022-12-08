Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге на декабрь 2022: официальный список

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге на декабрь 2022 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Напомним, что хоть коронавирус и стал частью нашей жизни и уже не вызывает столько тревоги как раньше, болезнь никуда не ушла. Горожане так же болеют, как и раньше, просто, не в таких масштабных количествах. В том числе и потому, что в привычку вошла вакцинация. А для тех, кто не успевает сходить в поликлинику, в Петербурге работают мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Публикуем официальный список адресов мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге в декабре 2022 года.

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге на декабрь 2022

Адмиралтейский район

ТРК "ПИК" - улица Ефимова, дом 2, 4 этаж - с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00;

Невский район

"Леруа Мерлен" - улица Коллонтай, дом 3 - по будням с 14:00 до 17:00;

Торговый центр - проспект Большевиков, дом 7/2 - по будням с 10:00 до 13:00;

Приморский район

ТРК "СитиМолл" - Коломяжский проспект, дом 17/2 - понедельник с 14:00 до 20:00, среда, пятница, суббота с 10:00 до 16:00;

ТЦ "Гулливер" - Торфяная дорога, дом 7 - по будням с 13:00 до 19:00;

Пушкинский район

ТРУ "Грин Парк" - поселок Шушары, Славянка, Ростовская улица, дом 20/1 - понедельник, среда с 15:00 до 19:00, воскресенье с 10:00 до 14:00.

Напомним, что при себе надо иметь паспорт и страховой полис.