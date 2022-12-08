Зимние каникулы 2022/2023 в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Чем ближе Новый год, тем сильнее ожидание отдыха не только у взрослых, но и детей, так как вместе с праздником наступают новогодние каникулы у школьников. Это время, когда можно кататься на санках, играть в снежки, бегать на лыжах и всячески активно проводить время. Что ж, рассказываем, когда начнутся и сколько продлятся зимние каникулы 2022/2023 в Санкт-Петербурге.

Зимние каникулы 2022/2023 в Санкт-Петербурге

Так как в этом году никаких ограничений в связи с коронавирусом нет, то зимние каникулы в школах пройдут по обычному расписанию, без введения дополнительных дней. Зимние каникулы продлятся всего лишь чуть больше одной недели - с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Помимо этого, у первоклассников будут еще одни дополнительные каникулы с 18 по 26 февраля 2023 года.

Аналогичные сроки каникул будут и у тех школьников, которые учатся по триместрам и модулям: каникулы продлятся с 31 декабря 2022 года 8 января 2023 года, а также с 18 по 26 февраля 2023 года.

Поэтому родителям уже заранее надо подумать о том, как провести время с детьми, тем более, что взрослые праздничные выходные совпадают с каникулами.