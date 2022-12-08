Сбербанк в ноябре увеличил выдачу кредитов бизнесу и населению

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Сбербанк продолжает наращивать объемы выдачи кредитов. Розничный кредитный портфель в ноябре прибавил 1,8%, а с начала года вырос на 11% - до 11,8 триллиона рублей.

Эксперты отмечают, что драйвером роста кредитов населению выступали ипотечные кредиты, которые прибавили с начала года 17,3% с учетом секьюритизации портфеля, а также кредитные карты - они показали рост на 26,8%. В банке также отметили положительную динамику в потребкредитовании с конца второго квартала 2022 года на фоне стабилизации ставок в экономике. В ноябре выдачи потребительских кредитов сохранились на высоком уровне.

При этом, корпоративный кредитный портфель прибавил 1,1% в ноябре и более 13% с начала года, составив 18,2 триллиона рублей. Качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности изменилась незначительно и составила лишь 2,3%.