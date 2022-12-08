Сбербанк увеличил чистую прибыль на 22,7 процентов в ноябре

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Сбербанк в ноябре 2022 года увеличил чистую прибыль по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 22,7% - до 124,7 миллиарда рублей. При этом чистая прибыль за 11 месяцев текущего года составила 174,8 миллиарда рублей. Отмечается, что такие результаты банка достигнуты без использования послаблений ЦБ РФ для кредитных организаций.

При этом коэффициент достаточности общего капитала вырос за ноябрь: Сбербанк с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала, установленные наблюдательным советом в декабре 2021 года. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-ноябре 2021 года составляла 1,148 триллиона рублей, а за ноябрь - 101,6 миллиарда рублей.