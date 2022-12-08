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Новости компаний8 декабря 2022 11:30

В Смольном наградили студентку СПбГУПТД за победу в чемпионате «Абилимпикс»

На награждении присутствовала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина
Олег БЕЛОВ
Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

В здании Смольного института в Санкт-Петербурге наградили победителей Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Юлия Моисеева, студентка Колледжа технологии, моделирования и управления СПбГУПТД, заняла третье место в чемпионате по компетенции «Дизайн плаката».

Юлии вручили денежный сертификат на оплату дополнительного образования и приобретение технических средств реабилитации. В качестве приза студентка также получила возможность стать участником проекта «Больше, чем путешествие» платформы «Россия - страна возможностей».

На награждении присутствовала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Девушка разработала социальный плакат на тему многонациональности России. При его создании она вдохновлялась историей собственной семьи, в которой до сих пор чтят старые русские традиции, а также хранят и передают из поколения в поколение традиционную русскую одежду.

БИЗНЕС-ПРЕСС