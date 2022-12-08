30 лет хорошей связи: Интернет в метро, помощь в поиске людей и тариф-конструктор

Традиционно в декабре билайн подводит итоги года. Фото: пресс-служба билайн

Помните, еще двадцать лет назад, чтобы договориться о свидании, приходилось звонить на стационарный, назначать точное время и место. И если что-то шло не так, например, трамвай опоздал или светофор сломался, все – встреча могла не состояться. Судьба? Нет, просто технологии были не так продвинуты. Теперь мы не представляем свою жизнь без мобильного телефона. Билайн – один из тех операторов, которые стояли у истоков развития сотовой связи в России. В этом году компания отмечает 30 лет. В Петербурге Билайн подвел итоги 2022 года и рассказал о планах на следующий год.

И В МЕТРО, И В ЛЕСУ, И В МНОГОЭТАЖКЕ

Опять окунемся в ностальгию, в те прекрасные времена, когда сотовая связь ловила только в городе, а за его пределами телефон показывал пустую антенну. Сейчас позвонить можно даже в лесу. Порой это спасает человеческие жизни. Ни один грибник теперь не уходит в лес без заряженного мобильника.

Более десяти лет Билайн сотрудничает с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Технологические решения компании помогают отряду вести работу и находить пропавших людей. Это и горячая линия, и нейросеть для анализа фотоснимков местности, сделанных дронами, и сервис SMS-информирования о поисках, которые ведутся рядом. В 2022 году в Петербурге и Ленобласти отряду удалось найти 2100 человек.

Еще недавно связь не ловила и в метро. И тогда казалось: ну это же подземка, откуда там Интернет? Теперь это вообще не проблема! Едешь в поезде, смотришь фильмы или слушаешь музыку.

- Сейчас наш мобильный Интернет доступен на большинстве линий петербургского метрополитена, в том числе и в тоннелях. Есть еще несколько участков, где сеть прерывается, но в 2023 году мы это исправим, - говорит директор филиала Билайна в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Евгений Брянцев. – Раньше многие не задумывались, какое качество сети будет в паркинге, в ТЦ, на трассе. Но мы работаем, чтобы наша сеть и Интернет были везде. Улучшили этот показатель на ЗСД, на КАД, в новостройках.

Директор филиала билайна в Санкт-Петербурге и ЛО Евгений Брянцев: «В этом году наш мобильный интернет стал быстрее». Фото: пресс-служба билайн

Многие абоненты Билайна используют продвинутые смартфоны с поддержкой 4G, клиент стал более требовательным к скорости Интернета. В этом году компания расширила пропускную способность сети в Петербурге, увеличив среднюю скорость интернета 4G на 30%.

МОЯ ИСТОРИЯ С БИЛАЙНОМ

Как принято отмечать юбилей: пышным банкетом с концертом, фейерверком. Но Билайн решил сделать это по-семейному, подарив подарки своим абонентам. В сентябре компания объявила конкурс «Твоя история с Билайном». Абонентам нужно было рассказать историю о том, какую роль сотовый оператор сыграл в их жизни или жизни друзей и близких. В суперфинал конкурса попали 5 историй. За каждую из них участники получат в качестве приза 30 лет связи от Билайна без абонентской платы. А автор самого захватывающего рассказа выиграет миллион рублей. Счастливчика выберут с помощью народного голосования на сайте.

Голосование закончится 8 декабря, а лучшие истории покажут в спектакле профессиональные актеры. Спектакль можно будет увидеть 15 декабря.

- Мы понимаем, что наши абоненты хотят оставаться на связи со своими близкими и делиться своими эмоциями не только эти тридцать лет, но и дальше. Для этого каждый день мы делаем все, чтобы быть на высоком уровне, - добавил региональный директор Западного региона компании Билайн Дмитрий Глотов.

Региональный директор Западного региона Дмитрий Глотов: «В юбилей компании мы подарим нашим абонентам 30 лет связи без абонентской платы». Фото: пресс-служба билайн

СОБЕРИ СЕБЕ САМ

Одной из фишек этого года у Билайна стал тариф-конструктор UP. Здесь у пользователя есть возможность самостоятельно менять объем базовых услуг: количество минут для звонков и пакет интернет-трафика. В зависимости от настроек, меняется абонентская плата — от 390 до 1800 рублей в месяц.

А еще в этом тарифе есть апперы – это виртуальные персонажи, которые дают пользователю возможность получать различные бонусы. Например, пчела Базя дает скидку 50% на передачу минут и гигабайт дополнительным номерам, кот Пуш увеличивает пакет Интернет-трафика в роуминге в 1,5 раза. - В июле мы запустили апперов, наших очаровательных виртуальных помощников. В сентябре мы добавили им новых функций. Теперь выполняя простые задания, можно получать суперспособности для своего героя. К Новому году мы дарим новым и действующим клиентам сто «сот» в подарок. Их хватит, чтобы активировать суперспособность своего аппера и получить, например, скидку на звонки, - рассказывает Дарья Кучинская, директор по развитию новых продуктов.

Дарья Кучинская директор по развитию новых продуктов рассказала о развитии тарифа-конструктора UP. Фото: пресс-служба билайн

Сейчас на этом тарифе уже больше 1,2 миллионов абонентов. В планах на 2023 год у Билайн построить удобную программу лояльности и масштабировать «соты» в качестве виртуальной внутренней валюты для клиентов.

ЧТО ПОЧЕМ?

Уже давно главным приоритетом абонентов стал быстрый и качественный Интернет. Поэтому и тарифы выбираются такие, чтобы трафика хватало на месяц, но при этом была возможность звонить без всяких ограничений. Но в стране все стремительно дорожает, начиная от продуктов, заканчивая бытовой техникой. Не мудрено, что у компании могут вырасти и расходы на обслуживание. Мы спросили у Билайна, есть ли в планах изменения существующих цен на связь.

- Корректировка тарифов — обычная рыночная практика. На нашем телеком-рынке сегодня высокий уровень конкуренции — он позволяет балансировать предложение по тарифам, что делает услуги связи в России одними из самых доступных в мире. Важно, что мы всегда заранее предупреждаем абонентов об изменениях тарифов, даем возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана и не повышаем цены выше обозначенных регуляторами рынка (Минцифры и ФАС) значений, - уверили в пресс-службе компании.