В Выборгском районе Петербурга введен новый детский сад на 280 мест

Детей ждут в 12 группах, включая ясельную и подготовительную. Фото предоставлено пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург».

С Нового года - в новый детский сад! Приятный подарок в уходящем году получили семьи жилого комплекса «Северная долина» - в шаговой доступности появился новое комфортное место для малышей. Компания «Главстрой Санкт-Петербург» построила трехэтажное учреждение на 280 мест и уже получило разрешение на ввод от Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

Детский сад находится в квартале комфорт-класса жилого комплекса «Северная долина» по адресу улица Шишкина, дом 291, корпус 2, строение 1. Он стал уже третьей площадкой ГБДОУ детский сад № 11 Выборгского района Санкт-Петербурга. Родители смогут отвести туда ребят сразу после передачи объекта на баланс города.

Дошкольное учреждение примет до 280 детей. Застройщик возвел его по индивидуальному проекту, который в полной мере соответствует принципам доступной среды.

В детском саду всё оборудовано для комфорта юных воспитанников: на первом этаже есть собственный бассейн площадью более 204 м2, пищевой блок и медицинский кабинет с процедурной. Второй этаж посвящен всестороннему развитию ребенка: там находятся залы для занятий музыкой и спортом по 108 м2 каждый, а также места для кружков, кабинеты логопеда и психолога. Малышей ждут в 12 группах, включая ясельную и подготовительную. В отдельных помещениях для разных возрастов есть свои спальни, игровые комнаты, буфеты, раздевалки и туалеты.

Для игр, прогулок и занятий на свежем воздухе рядом на площади в 1 га обустроены игровые площадки с теневыми навесами для каждой группы.

Новый детский сад стал уже 14 по счету социальным объектом от компании «Главстрой Санкт-Петербург». В ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» сейчас строятся еще 8 соцобъектов, среди которых две поликлиники, три школы и два детских сада.