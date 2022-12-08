Метро закроют уже в час ночи: опубликован график работы общественного транспорта в Петербурге на Новый год

Время работы транспорта в новогоднюю ночь заметно урежут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Комитете по транспорту Петербурга определили график работы метро, автобусов, троллейбусов и трамваев в новогоднюю и рождественскую ночи. Поскольку массовых гуляний в этот раз не планируется, а также исходя их опыта прошлого года, время движения транспорта было решено сократить.

- Проведенный анализ пассажиропотоков показал низкую востребованность общественного транспорта в новогоднюю ночь, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Комтранса.

В прошлый раз, с 31 декабря на 1 января, метрополитеном воспользовались чуть больше 18 тысяч человек, автобусами - 5,7 тысячи, троллейбусами - 800, а трамваями - 600 человек. В среднем за один рейс наземный транспорт перевозил лишь четырех пассажиров.

В Смольном решили не гонять по городу пустые составы, поэтому в новогоднюю ночь метро будет работать на вход лишь до часа ночи, почти как в обычный день. А последний поезд уйдет в депо в два часа после полуночи.

Работу автобусов, трамваев и троллейбусов привяжут к графику подземки, чтобы пассажиры успели доехать в гости или домой после закрытия метро и прихода последнего поезда на конечную станцию.

Еще меньше изменений будет в графике работы транспорта на Рождество.

- В рождественскую ночь метро, автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по штатному расписанию графика выходного дня, - сообщили в Комтрансе.