90 тысяч иностранцев приехали лечиться в Петербург за год: Как работает медицинский туризм в Северной столице

Медтуризм - не только сложные узкопрофильные операции, но и отдых в санаториях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приехать в Петербург не за экскурсиями и пышками, а чтобы… спинку подлечить? Оказывается, можно и так! Медицинский туризм – слова, пока еще не прижившиеся на слуху у обывателей. А между тем, Северная столица – едва ли не первая в России по кушеткам и таблеткам. Город уже зарекомендовал себя как популярную локацию для медицинских поездок и активно зазывает россиян и гостей из-за рубежа в санатории и клиники вместо музеев. Таким направлением в городе заведует агентство медицинского туризма.

ГАММА-НОЖИ И ЭКО

Если говорить по-простому, медтуризм – это оказание плановых лечебных услуг за пределами родного региона, а еще – совмещение отдыха с получением качественной медпомощи. В другой город можно приехать на диагностику к узким специалистам, сложную операцию или оздоровительные процедуры.

- Люди всегда считают, что в других городах что-то делается лучше, поэтому ездят к врачам из других регионов, - делится с «КП-Петербург» Владимир Моисеенко, директор клинического научно-практического онкологического центра специализированных видов медпомощи. - Сарафанное радио тоже делает свое дело. В Петербурге одна из лучших онкологических школ в стране, оснащенные по европейским стандартам центры. К нам приезжают люди со всей России, из Белоруссии, Сербии, стран СНГ, из присоединенных республик. В нашем центре проводят, например, уникальные операции на печени и пищеводе – это вершина хирургического искусства. Но медтуризм зачастую хорош не столько для лечения, сколько для второго мнения – люди консультируются у врачей по своим болезням.

Петербургские медики успешно удаляют опухоли, выравнивают позвоночники, лечат сердечные и репродуктивные недуги. К врачам едут со всей страны и даже из-за рубежа. Фото: Петербургский онкоцентр

В Петербурге, в один голос признают медики разных профилей, хорошо лечат детские и взрослые позвоночные недуги и травмы - от сколиозов до переломов, - а также разрабатывают эндопротезы. Ювелирно расправляются с опухолями и делают сложнейшие онкологические операции на ЖКТ и молочной железе, проводят лечение гамма-ножом для труднодоступных опухолей в мозгу. Эффективно лечат кардиологические проблемы, а также женские репродуктивные болезни, делают процедуру ЭКО для тех, кто устал бороться с бесплодием.

В КОМАНДИРОВКУ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Кстати, по итогам первого полугодия 2022 года Петербург вошел в десятку городов, в чьи санатории россияне чаще всего приезжают отдыхать. Соперничают с ним Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, Крым, Башкортостан, Московская и Тюменская области.

- Рекреационный кластер Петербурга не имеет аналогов – это самый крупный комплекс в северных широтах. Уникальный воздух с отрицательно заряженными ионами и фитонцидами хвойно-лиственного леса, целебные грязи и минеральные вода, песчаные пляжи, - перечислили достоинства города в агентстве.

Петербург хорош тем, что позволяет туристам сочетать лечебную поездку с культурной: утром сходил на консультацию, днем уехал на экскурсию и в музей, вечером вернулся на процедуры. Как считает директор Дома-пансионата РАН Нэлли Самус, город привлекателен для туристов со всего мира с культурной стороны, но и с медицинской знает чем похвастать.

- Здравница Петербурга имеет хороший ресурс, просто город развивался всегда в истинном туризме. Здесь множество мощных центров, где лечат и диагностируют уникальными методиками. У нас в пансионате, к примеру, лечат деменцию и острые нарушения мозговых кровообращений. А иностранцам важна еще и ценовая политика – в России пластические и зубные операции дешевле, чем в Европе, - считает врач.

По словам Самус, сами петербуржцы охотно становятся медицинскими туристами в родном городе и области – приезжают восстанавливаться на выходные. Главная цель, конечно, расслабиться – самыми популярными процедурами в санаториях и пансионатах давно стали разнообразные массажи. А еще неожиданно востребованной оказалась так называемая «солнечная комната» - незамысловатое помещение с теплым светом, удобными креслами и природными пейзажами на экране.

Самые востребованные у петербуржцев процедуры - с массажами и релаксацией. Успокаивать нервы они едут даже в короткие выходные. Фото: Дом-пансионат ветеранов науки РАН СПб

Быть здоровым – модно, считают в агентстве. Поспорить с этим трудно: молодежь чаще своих родителей и бабушек сдает профилактические анализы, проходит диспансеризацию и бронирует санатории на отпуск. Хорошо бы и старшим поколениям перестать откладывать походы к врачам на потом. Поэтому тренд на оздоровительный и медицинский туризм имеет большое будущее. В агентстве уверены, что поездки такой направленности помогут петербургскому туризму нарастить мощь на общероссийской и даже международной арене. Чтобы город был не только культурной, но и медицинской столицей.

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Стран СНГ

Нигерии

Сирии

Турции

Марокко

Индии

Алжира

Пакистана

Сербии

Филиппин

Судана

Шри-Ланки

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